القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2022

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والمغرب، محبي وعشاق عالم كرة القدم الأفريقية والعربية مع موعد قمة عربية من العيار الثقيل بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون حيث يلتقي المنتخبان الشقيقان بعد التأهل إلى هذا الدور من البطولة حيث جاء تأهل منتخب مصر بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح حيث تعد واحدة من أجمل المباريات التي خاضها المنتخب المصري منذ بدء البطولة وظهر جميع اللاعبين في مستوي جيد بينما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد حيث يحلم كل منتخب فرنسا في مواصلة المشوار نحو لقب البطولة حيث ستقام المباراة بين المنتخبين غداً الأحد الموافق 30/1/2022 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وفي المواجهات السابقة بين المنتخبين يأتي التفوق للمنتخب المغربي علي حساب المنتخب المصري، ونتمنى خروج المباراة بين الشقيقين بشكل مشرف للكرة العربية وبروح رياضية جيدة بين اللاعبين وفي هذا المقال سنطلعكم على القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والمغرب

تم الإعلان عن عدد من القنوات المفتوحة التي ستقوم بإذاعة مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون حيث يبحث الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم في العالم العربي عن القنوات التي ستذيع المباراة عبر شاشاتها حيث أعلنت مجموعة من القنوات عن إذاعة المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات ومنها التالي:

تردد قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11069.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة فوكس اسبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وذكر مؤخراً عن إذاعة المباراة على القناة المغربية الأرضية والقناة الجزائرية الأرضية ومن المعروف أيضاً على حصول مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة على حقوق نقل كافة أحداث البطولة من البداية حتي مباراة النهائي والمقرر لها الخامس من فبراير المقبل وسوف يتم نقل أحداث مباراة مصر والمغرب على شاشة قناة بي إن سبورت ماكس 1 بصوت المعلق خليل البلوشي