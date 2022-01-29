موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا الكاميرون 2022

موعد مباراة مصر والمغرب، قمة عربية أفريقية خالصة تجمع بين منتخب مصر ومنتخب المغرب الشقيق في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 حيث تترقب الجماهير العربية والإفريقية القمة المنتظرة لمعرفة من سيكون الفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة ومن الذي سيغادرها وبالفعل فأنها مواجهة صعب على الفريقين فالمنتخب المصري لديه معنويات عالية خاصة بعد تحسن الأداء كثيراً في المباراة الماضية والتي حسمها الفراعنة بالفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة أربعة مقابل خمسة بينما حقق المنتخب المغربي فوزاً مستحقاً على منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف ليتواجه المنتخبان مع بعضهم في ربع نهائي البطولة وتشهد قائمة كل منتخب عدد كبير من نجوم كرة القدم العربية والإفريقية والعالمية لذلك من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثير وممتعة حيث يسعى كل فريق إلى اقتناص وتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة حيث يلتقي الفائز منهم مع منتخب الكاميرون الذي صعد إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعد الفوز على جامبيا بهدفين دون مقابل وبهذا تصبح أول المتأهلين إلى نصف النهائي.

موعد مباراة مصر والمغرب

تقام المباراة بين المنتخبين في ربع نهائي أمم أفريقيا 2022 غداً الأحد الموافق 30/1/2022 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب الخامسة بتوقيت مصر السادسة بتوقيت السعودية السابعة بتوقيت الإمارات على استاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي وتم اختيار السنغالي ماجيت نداي ليكون حكماً للمباراة وهناك عدد من القنوات المفتوحة التي ستنقل أحداث المباراة بالإضافة إلى قناة بي ان سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة حيث يبحث جماهير المنتخبين عن القناة المتاحة له والتي يستطيع من خلالها مشاهدة وتشجيع منتخب بلاده.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في المباراة

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط لدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفي محمد، محمد صلاح.

وسبق والتقي المنتخبان في ثلاثة وعشرون مواجهة حقق المنتخب المغربي الفوز في إحدي عشرة مرة بينما فاز منتخب مصر ثلاث مرات وكان التعادل بين الفريقين في تسع مواجهات.