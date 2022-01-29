ضبط تردد قناة mti الرياضية 2022 الجديد على نايل سات ومتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية

تردد قناة mti الرياضية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2022م والتي ازدادت عمليات البحث عنها في الساعات الأخيرة خاصة بعد أن بدأت أولى عمليات البث منها إضافة لكون القناة وفق إعلان الإدارة أنها غير مشفرة ومفتوحة للاستمتاع بمشاهدة المباريات لمحبي الساحرة المستديرة وسيتم بدءًا من اليوم البث مجانًا عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات، وبإمكانك استقبال تردد قناة mti الرياضية والاستمتاع بمشاهدة المباريات من خلال ضبط التردد 11938، بموجب معدل ترميز 27500.

تردد قناة mti الرياضية 2022م

إضافة لما سبق ذكره فبإمكانك استقبال قناة mti الرياضية الجديد 2022 ومتابعة مباراة مصر في الدور الربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2022 من خلال الخطوات التالي ذكرها بالترتيب التالي:

أولًا قم بضبط اتجاه الدش على القمر الصناعي نايل سات .

. كذلك ضبط استقطاب قناة mti على استقطاب عمودي أو رأسي

أيضًا قم بضبط تردد القناة على 11938.

يلي ذلك القيام بضبط معدل الترميز 27500.

في النهاية قم بالنقر على زر بحث قناة MTI Sports tv وسوف يتم تنزيل القناة بعد ضبط التردد بشكل مباشر.

قنوات عربية ناقلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2022

كما بإمكانك ضبط تردد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2022م ومشاهدة المباريات بجودة عالية من خلال الترددات التالية:

ضبط تردد قناة النبأ الليبية

أولًا قم بضبط اتجاه الدش على القمر الصناعي نايل سات.

كذلك بضبط تردد قناة النبأ على استقطاب أفقي 11096.

على استقطاب أفقي 11096. يلي ذلك القيام بضبط معدل الترميز 27500.

في النهاية قم بالنقر على زر بحث قناة النبأ Al Nabaa tv وسوف يتم تنزيل القناة بعد ضبط التردد بشكل مباشر.

ضبط تردد RTI

أولًا قم بضبط اتجاه الدش على القمر الصناعي بدر.

كذلك بضبط تردد قناة النبأ على استقطاب أفقي 11996.

يلي ذلك القيام بضبط معدل الترميز 27500.

في النهاية قم بالنقر على زر بحث قناة RTI وسوف يتم تنزيل القناة بعد ضبط التردد بشكل مباشر.

ضبط تردد قناة الجزائرية الارضية

إضافة لما سبق فإن قناة الجزائرية الارضية قناة مشفرة وتحتاج إلى العديد من الخطوات ليتم فك تشفيرها واستقبالها للاستمتاع بمشاهدة أهم مباريات كأس أمم إفريقيا 2022، وفي التالي خطوات فك تشفير القناة: