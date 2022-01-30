نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، هي من الكلمات التي تتصدر حالياً محركات البحث في مصر والوطن لعربي، حيث يترقب الجماهير العربية العريقة للبطولة الأكثر أهمية في البطولة الحالية في القارة السمراء، فقد وصل المنتخب المصري لربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد أن حقق الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح 5 مقابل 4، ومن جانب أخر حققت المغرب الفوز على منتخب مالاوي، وننشر لكم في هذا المقال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لتلك المباراة المهمة في تاريخ البطولة.

مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

يعتبر لقاء مصر والمنتخب من أقوى اللقاءات الكروية، حيث أن المنتخبين لهما تاريخ مليء بالبطولات والإنجازات، ويسعى كل منتخب منهما للصعود للنهائي والفوز بالبطولة، وستقام المباراة اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022، حيث يلتقي المنتخبين على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون، وتنطلق صفارة حكم المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، الساعة السادسة بتوقيت السعودية، الساعة الثامنة بتوقيت المغرب، وتنقل المباراة على عدد من القنوات العربية الغير مشفرة وبجودة عالية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

أعلنت الكثير من القنوات العربية نقلها لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وكانت على رأس تلك القنوات قناة بين إن سبورت ماكس 1 و2، وغيرها من القنوات العربية ومنها الجزائرية الأرضية وقناة النبأ الليبية وفوكس سبورت وغيرها.

تردد قناة بي إن سبورت ماكس 1 و2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

استقطاب: أفق.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة MTI الرياضية

انطلقت تلك القناة أمس السبت الموافق 29 يناير 2022، لتنقل عبر شاشتها المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب المغرب، ويمكن استقبالها من أي مكان بالوطن العربي، وترددها: