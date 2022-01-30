نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب نتيجة مباراة مصر والمغرب اليوم وموعد المباراة والقنوات الناقلة في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المصرية والمغربية نتيجة مباراة مصر والمغرب اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في الكاميرون، يدخل منتخب مصر مواجهة المغرب وعينه على الفوز ومواصلة مغامرته الإفريقية بعد الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح، بينما يسعى حكيمي ورفاقه إيقاف خطورة محمد صلاح ومواصلة السعي نحو نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والمغرب اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة مصر والمغرب اليوم الأحد في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة مساء بتوقيت الرباط، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية وسط سعي من جانب مصر والمغرب إلى العبور للدور الثاني ومحاولة الفوز بأي طريقة من أجل مواجهة الكاميرون في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم

من المنتظر أن تنقل قناة BEIN SPORTS HD1 مباراة مصر والمغرب المقبلة في كأس الأمم الأفريقية بدور الثمانية بتعليق المعلق خليل البلوشي، وتدخل مباراة مصر والمغرب منعطفا كبيرا خاصة وأنه ديربي عربي قوي بين مصر والمغرب وسط متابعة عربية قوية لنتيجة مباراة مصر والمغرب اليوم.

توقعات نتيجة مباراة مصر والمغرب

بالنظر إلى توقعات نتيجة مباراة مصر والمغرب اليوم، نجد أن هناك صعوبة في توقع نتيجة المباراة خاصة وأن إحراز هدف من جانب أي من المنتخبين لن يكون سهلا وإن كانت الكفة تميل للمغرب في الكرات الثابتة في تواجد حكيمي، والكفة تميل إلى مصر في الإنطلاقات السريعة من محمد صلاح والتمريرات القوية له.

محمد أبو جبل نقطة قوة أم ضعف أمام المغرب

يشارك أمام المغرب الحارس المصري البديل، محمد أبو جبل والذي نجح في قيادة مصر إلى إقصاء كوت ديفوار من الدور ربع النهائي ويقود تشكيل منتخب مصر نظرا لغياب الحارس الاساسي لمنتخب مصر، محمد الشناوي ويحاول أبو جبل إثبات نفسه بشكل كبير أمام المغرب في تلك المواجهة المرتقبة والهامة بالنسبة للمنتخب المصري.

يذكر أن كيروش يفاضل بين كلا من أحمد سيد زيزو وأيمن أشرف من أجل تعويض غياب حمدي فتحي نظرا لإصابة حمدي فتحي بإجهاد في العضلة الضامة.