الآن تنزيل تردد قناة MTI الرياضية الناقلة لمباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

من الكلمات التي تتصدر حالياً محركات البحث في الوطن العربي، تردد قناة MTI الرياضية الجديدة التي انطلقت اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022، وجاء موعد انطلاقها بالتزامن مع المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر والمنتخب المغربي في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، والتي انطلقت في التاسع يناير الحالي وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل، وحرصت القناة على أن تدخل المنافسة القوية بين القنوات التي أعلنت نقلها لمباريات البطولة عبر شاشتها، ودوماً يسعى موقع ثقفني لتقديم كل ما يحتاج إلى مشجعي وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي لمتابعة المباريات في البطولات والدوريات المختلفة، وإليكم تردد قناة MTI الرياضية الجديدة.

قناة MTI الرياضية

أعلنت قناة MTI الرياضية أعلنت عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاقها يوم السبت 29 يناير 2022، وهذا استعداداً لنقل مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المصري المقامة يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022، كما كشفت القناة أنه يمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه من خلال ضبط القناة على أجهزة الاستقبال العادية وبجودة HD من أي مكان في الوطن العربي، وتنقل القناة مباريات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية والنصف نهائي والنهائي للبطولة، والجدير بالذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا عادت بعد غياب العام الماضي بالتزامن مع توقف الأنشطة الرياضية في العالم كله، وهذا بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في العالم كله.

تردد MTI sports الناقلة لمباراة مصر والمغرب

بكل سهولة ومن أي بالمنطقة العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استقبال قناة MTI الرياضية والاستمتاع بكل ما تنقله عبر شاشته، وتردد القناة هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب المغرب يوم الأحد 30 يناير 2022، على أستاد أحمدو أهيدجو في الكاميرون، وتنطلق صفار حكم المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة المحلي، الساعة السادسة بتوقيت السعودية، الساعة الثامنة بتوقيت المغرب، ووصل المنتخب المصري للدور ربع نهائي بعد تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار 5 مقابل 4 بركلات ترجيح، ويسعى المنتخب المصري للصعود إلى نهائي البطولة والفوز بها.