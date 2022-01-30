نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الأحد 30 يناير في الدور ربع النهائي بأمم إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم بدون تشفير في الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية مصدر اهتمام وبحث كبير من جميع الجماهير العربية في كل مكان، حيث ستقام اليوم قمة مباريات الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا، حيث سيلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب المغرب في مباراة خروج المغلوب، حيث سيودع أحد الفريقين البطولة، وسيواصل الآخر المشوار نحو تحقيق اللقب، وسيكون الجميع في انتظار متابعة هذا اللقاء في ظل وجود الكثير من النجوم داخل صفوف الفريقين، أمثال محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول، والنجم أشرف حكيمي نجو منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، ومن خلال المقال، نقدم لجميع متابعينا تردد القنوات المجانية التي ستنقل مباراة مصر والمغرب اليوم بدون تشفير في أمم إفريقيا وتوقيت المباراة، وغيرها من الأمور الأخري التي يبحث عنها الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والغرب اليوم بدون تشفير

هناك الكثير من التغطية الإعلامية لمباراة المنتخبين المصري والمغربي في بطولة أمم إفريقيا، حيث يعد لقاء الفريقين اليوم بمثابة نهائي مبكر، ويتوقع الجميع ان تكون مباراة اليوم بين الفراعنة وأسود الأطلسي من أقوي المباريات في البطولة، وذلك لوجود عدد كبير من النجوم داخل صفوف الفريقين، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة وإثارة اللقاء في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز، ومواصلة المشوار نحو التأهل للدور نصف النهائي لمواجهة المنتخب الكاميروني.

ويذكر أن المنتخب المصري قد حسم تأهله للدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف خلال الوقت الأصلي والأشواط الإضافية، وعلى الجانب الآخر، فقد حول المنتخب المغربي تأخره بهدف دون رد أمام منتخب مالاوي إلي فوز مهم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة شهدت تألق النجم أشرف حكيمي صاحب هدف الفوز.

توقيت مباراة مصر والمغرب اليوم في أمم إفريقيا

تم تحدد موعد مباراة مصر ضد المغرب اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 في إطار واحدة من أقوي مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية على ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي الكاميرونية وفق التوقيتات التالية:

15:00 مساءً غرينتش – نواكشوط

16:00 مساءً الجزائر – تونس – الرباط

17:00 مساءً القاهرة – طرابلس – الخرطوم

18:00 مساءً مكة المكرمة – القدس الشريف

وتعد مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة هي الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستكون قناة بي ان سبورت ماكس HD 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم أمام المغرب على النايل سات بتعليق خليل البلوشي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم على جميع الأقمار الصناعية

في إطار سعينا لتوفير كافة المعلومات المتعلقة بأهم القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة مصر والمغرب اليوم في الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية، نقدم لجميع متابعينا رابط جميع ترددات القنوات المجانية الناقلة لماتش مصر والمغرب اليوم بدون تشفير عبر جميع الأقمار الصناعية، ويمكن لجميع المتابعين ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة من خلال أي من القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.