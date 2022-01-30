نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تردد قناة الجزائرية” تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباريات أمم أفريقيا Programme National HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم معكم تردد قناة الجزائرية، والتي يبحث عنها الجميع في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة مصر والمغرب، حيث أعلنت أنها ستنقل مباراة مصر والمغرب التي ستقام في إطار ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون، وسنتعرف مع حضراتكم كيفية تنزيل القناة على الريسيفر الخاص بكم، وفك الشفرة الخاصة بها بكل سهولة، كل هذا وأكثر فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

قناة الجزائرية الأرضية Programme National

وتعتبر قناة الجزائرية الأرضية أحد أهم القنوات التي بحث عنها الجميع خلال الفترة الماضية، حيث إنها كانت القناة الوحيدة على القمرالصناعي نايل سات غير مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية بنقل مباريات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقام في الكاميرون 2022، حيث نقلت العديد من المباريات الهامة في البطولة بأعلى جودة على شاشاتها.

موعد مباراة مصر والمغرب

وينتظر الجميع مباراة مصر والمغرب والتي ستكون في دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022، والتي تعتبر مباراة قوية بين اثنين من أقوى المنتخبات على المستوى الأفريقي والعربي، حيث ننتظر مباراة نارية بين المنتخبين، والتي ستقام في الموعد التالي:

الساعة الخامسة مساء 5:00 بتوقيت القاهرة.

الرابعة مساء 4:00 بتوقيت الرباط بالمغرب.

السادسة مساء 6:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

وستنقل العديد من القنوات المباراة، وهي:

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباريات امم افريقيا

وسنتابع مع حضراتكم تردد القناة الجزائرية الارضية أو الجزائرية الأولى على النايل سات، وهو كالآتي:

القمر: النايل سات Nilesat.

تردد القناة: 11680.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

شفرة القناة الجزائرية الارضية

أما بالنسبة لشفرة القناة فيمكنكم تشغيلها عن طريق ادخال الشفرة الخاصة بها، ويجب علينا للأمانة أن ننوه عليكم أنه يجب على الريسيفر الخاص بكم أن يدعم خاصة ادخال الشفرات Biss، وهذا حتى تعمل القناة، حيث إنه اذا كانت القناة لا تدعم هذه الخاصية فإنها لن تعمل لديك.