نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المغربية الأرضية TNT الناقلة لمباراة مصر والمغرب أمم أفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تردد قناة المغربية الارضية، والتي ستنقل مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022 المقام في الكاميرون، حيث سيتم نقل القناة على المغربية الأرضية إلى جانب القنوات الأخرى التي ستنقل المباراة، وسنتعرف معكم في هذا المقال التردد الخاص بالقناة وكيفية تنزيلها على الريسيفر الخاص بكم، كل هذا وأكثر في مقالنا فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

قناة المغربية الارضية الناقلة لمباراة مصر والمغرب

ويبحث الجميع خلال هذه الساعات عن القنوات التي ستنتقل مباراة مصر والمغرب، والتي ستقام في إطار الأدوار الاقصائية دور ال8 في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة في الكاميرون، والتي تأهل لها كل من:

المغرب.

مصر.

تونس.

الكاميرون.

غامبيا.

بوركينا فاسو.

السنغال.

غينيا الاستوائية.

وقد تواجه بالفعل الكاميرون وغامبيا، والتي انتهت بتأهل الكاميرون إلى المربع الذهبي بعد الفوز بهدفين مقابل لا شيء، وقد واجه أسود قرطاج منتخب بوركينا فاسو، والتي انتهت بفوز بوركينا فاسو بهدف مقابل لا شيء، إقصاء المنتخب التونسي للأسف من البطولة.

ويتبقى مبارتين في هذا الدور، وهما مباراة السنغال وغينيا الاستوائية، ومباراة مصر والمغرب والتي ينتظرها الجميع، حيث إننا في موعد مع مباراة قوية من العيار الثقيل بين منتخبين من أقوى المنتخبات العربية والأفريقية في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

وسنتعرف معكم على القنوات المؤكد نقلها للمباراة، وهم كالآتي:

قناتي بي ان سبورت ماكس 1 و2، وقد تعرفنا معكم على تردد bein sport max 1.

قناة المغربية الرياضية الأرضية، والتي سنتابع معكم ترددها.

كما وقد تعرفنا معكم على تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لنهائيات أمم أفريقيا 2022.

تردد قناة المغربية الارضية

ويمكنكم تنزيل قناة المغربية الارضية عبر القمر الصناعي يوتلسات، وقد تابعنا معكم تردد المغربية الرياضية على النايل سات 2022، ولكن القناة الخاصة بنايل سات يحتمل أنها لن تنقل المباراة، وبيانات التردد كالآتي:

القمر الصناعي: يوتلسات Eutelsat 21B.

التردد: 11617.

الاستقطاب: عامودي V.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل المغربية الارضية

ويمكنكم تنزيل القناة بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية: