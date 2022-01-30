نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب السعودية واليابان في تصفيات بطولة كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الملايين من عُشّاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022م، وذلك بعد تحقيق المنتخب الأخضر فوزًا صعبًا على نظيره العماني بهدف دون ردّ، يوم الخميس الماضي، في الجولة السّابعة من التصفيات، ويُواجه المنتخب السّعودي نظيره الياباني في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، وهي المباراة التي يسعى فيها الأخضر للوصول إلى النقطة رقم 22 ليضمن تأهله لكأس العالم وبفارق 7 نقاط عن اليابان صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات بطولة كأس العالم 2022

وننشر موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات بطولة كأس العالم 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين وعشاق كرة القدم في الوطن العربي، وذلك على النحو التالي:

يحل موعد المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 فبراير 2022 في الساعة الواحدة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

كما تحل المبارة بين الفريقين في تمام الساعة الثانية عشر والربع ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة.

تقام المباراة بين الفريقين على ملعب سايتاما 2002 في اليابان، في إطار التفصيات النهائية المؤهلة لكأس العالم هذه النسخة 2022.

وفي 7 أكتوبر الماضي، انتصر المنتخب السعودي على ضيفه الياباني بهدف نظيف من تسجيل اللاعب فراس البريكان، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخبين السعودي والياباني

وتنقل بعض القنوات المباراة بين المنتخبين السعودي والياباني، إذ يمكن منابعتها على قنوات SSC التي تعرض مباريات الدوري السعودي والبطولات القاريّة، كما يمكن مشاهدتها غبر على القناة السابعة SSC7.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي

ويتصدر منتخب المملكة العربية السعودية مجموعته في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022م، وذلك على النحو التالي:

المنتخب رصيد النقاط السعودية 19 نقطة اليابان 15 نقطة أستراليا 14 نقطة عمان 7 نقاط الصين 5 نقاط فيتنام لم يحقق أي نقاط

استبعاد صالح الشهري من قائمة المنتخب السعودي

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، قد استبعد صالح الشهري من قائمة الأخضر قبل مواجهة اليابان يوم الثلاثاء، بناءً علي التقرير الطبي الذي قدّمه جهاز المنتخب والذي كشف عن تعرّض اللاعب إلى إصابة في الفخذ.