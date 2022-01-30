أبرز مباريات الأحد الكروي مواجهة مرتقبة مصر مع المغرب والأهلى مع البنك الأهلي

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محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

تنطلق اليوم الأحد 30 يناير مباريات كرة القدم في المنافسات الإفريقية حيث تستكمل مباريات دور الثمانية من بطولة أمم أفريقيا التي تقام الآن في الكاميرون بدءا من 9 يناير وحتى 6 فبراير، وتقام اليوم مواجهه مرتقبة عربية خالصة بين منتخبي مصر والمغرب في تمام الساعة الخامسة مساءً، والمباراة الآخرى تنطلق في التاسعة مساءً بين السنغال وغينيا الإستوائية.

المواجهه المرتقبة: مصر ضد المغرب

فى ديربي شمال أفريقي عربي ينتظره الملايين من عشاق كرة القدم في البلدين بصفة خاصة والجماهير العربية والإفريقية بشكل عام، يلتقي منتخبي المغرب ومصر في ثمن نهائي البطولة، بعد تخطى أدوار المجموعات ودور الـ 16 بنجاح للمنتخبين الكبيرين، كان المنتخب الملاوي قد تخطي دور المجموعات متصدرا، وفي دور الـ 16 تخطى منتخب مالاوي 2/1، أما المنتخب المصري حلا ثانيا بالمجموعة الرابع بـ 6 نقاط، وفي دور الـ 16 اصطدم بكوديفوار، ولعب مباراة كبيرة تخطت 120 دقيقة بعد إنتهاء الوقت الأصلي الإضافي سلبيا، ليتوج المنتخب المصري بالفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

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بطاقة المباراة اليوم

طرفي المباراة : مصر ضد المغرب

موعد المباراة: الأحد 30 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 06:00 مساءً توقيت السعودية

ملعب المباراة: أحمد أهيديجو

القنوات الناقلة: بي إن سبورت ماكس 1

معلق المباراة: خليل البلوشي

البطولة: كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم – دور الـ 8

أبرز المباريات الآخرى اليوم إفريقيا ومحليا

في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم

مباراة السنغال وغينيا الإستوائية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – بي إن سبورت ماكس 1

في كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة

مباراة المصري البورسعيدي مع إيستر كومباني .. الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 3

مباراة بيراميدز ومصر المقاصة .. الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 2

مباراة الأهلي والبنك الأهلي .. الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 1

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