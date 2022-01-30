نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مصر والمغرب القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب مجاناً كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي
يبحث الملايين من مُحبي كرة القدم الإفريقية الآن عن مباراة مصر والمغرب والقنوات الناقلة لها على محرك البحث “جوجل”، وقد ازدادت معدلات البحث من الجمهور المصري والمغربي عن القنوات الناقلة للمباراة خلال الساعات الحالية، ومن الجدير بالذكر أن المباراة المنتظرة التي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره المغربي ستحدد المنتخب المتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ولهذا تتمتع المباراة بإهتمام كبير من جميع مشجعي الكرة المصرية والمغربية الذي يحلمون بالتتويج بالبطولة، ونتوقع مشاهدة مباراة ممتعة حيث يثعد المنتخبين المصري والمغربي من أقوى المنتخبات العربية المشاركة بالبطولة والذي يُشار لها بالبنان، ونحن في موقعنا نهتم بكافة الأخبار الرياضية الخاصة بالبطولة وننقل لكم موعد بث مباريات البطولة والقنوات الناقلة لها ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب كما وضحنا لكم في مقال سابق القنوات الناقلة لمباراة مصر السابقة ضد منتخب كوت ديفوار، فتابعونا.
مباراة مصر والمغرب
من الجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد فاز على المنتخب الكوت ديفواري بضربات الترجيح ليتأهل إلى الدور ربع النهائي كما فاز المنتخب المغربي على منتخب مالاوي، ويلتقي المنتخبان اليوم ليتأهل المنتصر إلى دور نص النهائي للبطولة، ونوضح لكم الآن بطاقة تفصيلية لموعد المباراة والقنوات الناقلة لها كالتالي:
|المباراة
|مصر ضد المغرب
|البطولة
|كأس الأمم الإفريقية
|الموعد والتوقيت
|الساعة 5:00م بتوقيت القاهرة
الساعة 4:00م بتوقيت المغرب
الساعة 6:00م بتوقيت المملكة العربية السعودية
|الملعب
|أحمد أهيدجو
|القنوات الناقلة
|قناة الجزائرية الأرضية على تردد 11680 أفقي بترميز 27500 وشفرة القناة: 1100000000000000
، قناة الرياضية المغربية TNT، قناة النبأ الرياضية الليبية، قناة تيلي تشاد
القنوات الناقلة للمباراة
وضحنا لكم القنوات المجانية التي سنبث لكم مباراة مصر والمغرب اليوم في منافسات دور ربع النهائي، ومن أبرز القنوات الناقلة للمباراة قناة الجزائرية الرياضية الأرضية، ويُمكنكم مشاهدة القناة مجاناً وبدون تشفير من خلال ضبط الريسيفر الخاص بك على تردد 11680 أفقي بمعدل ترميز 27500 مع العلم أن شفرة القناة 1100000000000000.
نتمنى لكم مشاهدة ممباراة ممتعة للجمهور المصري والمغربي والعربي
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