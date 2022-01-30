ننشر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب المجانية في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 3 قنوات بدون تشفير

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عمر شويل - جدة ننشر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب المجانية في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون على القمر الصناعي التي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره المغربي في لقاء القمة بين الفراعنة وأسود الأطلس لحسم المتأهل إلى دور نصف النهائي لمواجهة منتخب الكاميرون، بعد صدمة الجماهير من عدم إذاعة قناة الجزائرية الأولى لمباراة مصر والمغرب واكتفائها بمبارتي تونس وبوركينا فاسو والكاميرون وجامبيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

ونستعرض معكم قائمة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب على النايل سات في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث سيتم نقل مباراة مصر والمغرب اليوم على عدد من القنوات العربية والأجنبية المفتوحة على الأقمار الصناعية نايل سات، وترك سات والهوت بيرد وبدر سات، ويوتلسات، وأسترا، بدون تشفير.

موعد مباراة مصر والمغرب

وتنطلق مباراة مصر والمغرب اليوم في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وعمان الأردنية.

فيما تنطلق مباراة مصر والمغرب في الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الساعة السابعة بتوقيت أبوظبي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

يمكنكم ضبط تردد قناة بين سبورت ماكس ١ لمتابعة مباراة مصر والمغرب اليوم في كأس أمم أفريقيا ٢٠٢٢.

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة مصر والمغرب

يمكن ضبط تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة مصر والمغرب عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك بإدخال البيانات التالية:

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معادل تصحيح الخطأ: ¾.

اسم القناة في الرسيفر: Al Nabaa .

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة المغرب ومصر

اسم القناة: 12284 على القمر نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة تيلي تيلي تشاد الناقلة لمباراة المغرب ومصر

اسم القناة: 12015 على القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجزائرية الأرضية الرياضية على نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

شفرة القناة: 1100000000000000