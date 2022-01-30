نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم مجانا وترددها نايل سات والأقمار.. خمس قنوات مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم مجانا على نايل سات والأقمار الاصطناعية المختلفة ، هو ما سنتعرف عليه الآن من خلال هذا المقال حيث يشتد البحث ويزداد في الوقت الحالي تزامناً مع اقتراب انطلاق مباراة القمة بين المنتخب المصري والمغربي اليوم الأحد 30-1-2022 في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والكثير من الجماهير ترغب الآن في الوصول إلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم مجانا على نايل سات والأقمار الأخرى، لذلك سنعمل من خلال هذا المقال على رصد وتقديم جميع القنوات المجانية التي تذيع ماتش مصر والمغرب اليوم مجانا ، كما سنعمل على توفير الإجابة على بعض التساؤلات التي يتم تداولها في الوقت الحالي، الساعة كام مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كاس أمم إفريقيا 2022 ، القنوات التي تبث مباراة مصر والمغرب اليوم مجانا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم مجانا ، يلتقي منتخب مصر ومنتخب المغرب اليوم الأحد الموافق الثلاثون من شهر يناير الحالي في واحدة من أهم المباريات في إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون البلد المنظمة والمستضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي انطلقت يوم التاسع من يناير المنقضي، والتي تستمر حتى يكون موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا يوم السادس من شهر فبراير 2022.

والآن مع الإجابة على سؤال الساعة كام مباراة مصر والمغرب اليوم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 ، حيث سيكون موعد ماتش مصر والمغرب اليوم الأحد 30-1-2022 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم وليبيا وفلسطين، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن.

تردد القنوات المفتوحة التي تبث مباراة مصر والمغرب مجانا اليوم

والآن إليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وتلك القنوات المجانية التي تذيع مباريات كاس الأمم الإفريقية مجانا هي التي تم الكشف والتوصل إليها حتى اللحظة، إلى حين التعرف على مجموعة قنوات أخرى تنقل مباريات أمم إفريقيا مجانا سنوافيكم بها.

تردد قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6).

تردد قناة تيلي تشاد نايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

تردد قناة فوكس سبورت نايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

تردد قناة النبأ الليبية: نايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

تردد قناة يورو سبورت هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

تردد قناة آرينا سبورت هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا خلاله تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم مجانا على نايل سات والأقمار الأخرى، فيما تعرفنا على الإجابة على الساعة كام ماتش مصر والمغرب اليوم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، ونود أن ننوه عليكم أنه من المتوقع أن تكون قناة الجزائرية ضمن القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة مصر والمغرب اليوم مجانا، ونؤكد أنها مجرد توقعات ولم يتم التأكد من ذلك حتى اللحظة، وسوف نكون قريبين من الحدث وسنوفر لكم المزيد عن القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم مجانا في كأس أمم إفريقيا 2022.