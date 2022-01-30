نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل:- حمل الان تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب المغرب اليوم 30/1/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حمل الان تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب المغرب اليوم 30/1/2022 ، حيث يتلقي المنتخب المصري اليوم في مبارة قوية امام المنتخب المغربي في دور الربع النهائي لبطولة كأس امم افريقيا ويسعي المنتخب المصري لمواصلة تقديم الاداء المتميز للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري ويريد المنتخب المصري في الفوز علي منتخب المغرب والتأهل لدور النصف النهائي المربع الذهبي لملاقاة منتخب الكاميرون الذي تأهل في الامس الي الدور ذاته بفوزه علي منتخب جامبيا بهدفين نظيفين وكان المنتخب المصري فاز في دور الثمن النهائي علي نظيره ساحل العاج بضربات الترجيح بخمسة اهداف مقابل اربعة اهداف في مباراة تألق فيها الحارس المصري محمد ابو جبل الذي تصدي لضربة جزاء مصيرية تمكنت من تأهيل المنتخب المصري لدور الربع النهائي بينما فاز المنتخب المغربي علي نظيره منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف في مباراة تألق فيها اللاعب اشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي حيث احرز هدف رائع من ضربة حرة مباشرة تمكنت من تأهل المنتخب المغربي الي الدور الربع النهائي من البطولة .

تشكيل المنتخب المصري ضد منتخب المغرب

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المغربي التشكيل الرسمي للمنتخب المصري امام المنتخب المغربي وجاء التشكيل كالتالي :-

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

الوسط: أيمن أشرف، عمرو السولية، محمد النني.

وفي الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي، محمود جاد، محمود تريزيجيه، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، مهند لاشين، مروان داوود، محمود علاء، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، عبدالله السعيد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب المغرب

يلعب اليوم المنتخب المصري امام المنتخب المغربي في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب احمدو اهيدجو ويعلق علي المباراة المعلق خليل البلوشي واليكم الان تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب المغرب

تردد قناة 1 beIN Max

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12603

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة 2 beIN Max

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11013.

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة الجزائرية الأولى

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5/6

قناة فوكس سبورت

التردد: 12284

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

قناة النبأ الليبية