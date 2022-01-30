“أمم أفريقيا” موعد مباراة مصر والمغرب والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين

عمر شويل - جدة مرحباً بكم في موقع “ثقفني”، ننقل لكم اليوم تفاصيل مباراة مصر والمغرب المرتقبة الليلة في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية (نسخة الكاميرون)، حيث تنطلق اليوم بعد قليل مباراة مصر والمغرب بعد تأهل كلا الفريقين للدور ربع النهائي من أمم أفريقيا، وفي هذا المقال نتحدث عن كافة تفاصيل المباراة، ونتابع مباراة مصر والمغرب متابعة حصرية لحظة بلحظة، ونتحدث عن تشكيل منتخب مصر المتوقع وتشكيل منتخب المغرب المتوقع للمباراة، والقنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب، وموعد لقاء منتخب مصر والمغرب في ربع النهائي.

ينطلق لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م، في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد أحمدو أهيدجو فى ياوندى.

أما عن تفاصيل موعد مباراة مصر والمغرب المرتقب فهي فهي كالتالي:

أما عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام المغرب في مباراة اليوم فإنه من المتوقع بأن يقوم المدير الفني لمنتخب مصر الوطني البرتغالي كارلوس كيروش بدفع اللاعبين في التشكيل التالي (تشكيل مصر المتوقع أمام المغرب):

اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءاً في المملكة العربية السعودية.

اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساءاً في تونس.

اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساءاً في الجزائر.

اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساءاً في المغرب.

ماتش مصر والمغرب

نجح المنتخب الوطني المغربي في الوصول لمباراة دور الثمانية (ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية) بعد تغلبه على منتخب مالاوي في دور الـ 16 بنتيجة 2/1 بينما وصل منتخب مصر إلى ربع النهائي وذلك بعد تغلب منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح.

تفاصيل لقاء منتخب مصر والمغرب

تخلى منتخب المغرب في لقاءه مع مصر اليوم عن القميص المفضل للمنتخب المغربي، حيث يظهر المنتخب المغربي بالقميص الأبيض (عكس الأحمر الذي ظهر فيه في الأربع لقاءات الماضية وتعود عليه مناصروا منتخب المغرب) في لقاءه مع منتخب مصر، الذي يظهر بدوره بالقميص الأحمر الأساسي المعتاد لمنتخب الفراعنة.

كان من المقرر أن يقام لقاء الفراعنة وأسود أطلس اليوم الأحد في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة ولكن تم تقديم الموعد لمدة 60 دقيقة، وذلك بسبب تحويل ملعب المباراة المقرر في الأساس إلى ملعب آخر حيث انتقلت المباراة إلى ملعب أحمدو أهيدجو بدلًا من استاد أوليمبي الذي شهد حادثة تدافع أسفرت عن وفاة 8 أشخاص في الإستاد. وعللت لجنة إدارة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرن أن تقديم الموعد جاء لإتاحة الوقت الكافي لتجهيز الملعب في حال امتدت مباراة مصر والمغرب إلى الأشواط الإضافية، وذلك لأن موعد مباراة السنغال هو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نفس اليوم وعلى نفس الملعب وهذا حدث جديد يُشهد في هذه البطولة حصرياً (أن يُقام لقائين في نفس البطولة على ملعب واحد في وقت متتالي – الأمر المرفوض بالنسبة للبطولات الكبيرة عالمياً).

أما عن تاريخ الفريقين في كأس الأمم الأفريقية:

فكان منتخب المغرب، قد واجه منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية نسخة الجابون عام 2017 في ربع النهائي، وفاز الفراعنة (1-0) بهدف محمود عبد المنعم “كهربا”.

لقاء قمة عربية نارية بين مصر والمغرب

ويبحث منتخب المغرب عن الإنتصار والتأهل لدور نصف النهائي باحثاً بشدة عن تتويجه الثاني بكأس الأمم الأفريقية والذي توج به مرة واحدة في تاريخه بينما يبحث منتخب مصر عن التتويج الثامن في تاريخه.

وقام منتخب مصر مساء أمس السبت بآداء تدريبه الأخير استعدادًا لخوض مباراته مع منتخب المغرب في دور الـ8، وشارك في تمرين المنتخب الوطني المصري جميع اللاعبين خارج قائمة الاصابات والجاهزيم لخوض المباراة مع المنتخب المصري، وسط حماس شديد وتصميم على الفوز بعد انتصار كوديفوار وذلك للتأهل إلى دور نص النهائي.

متابعة حصرية دورية لمباراة مصر والمغرب لحظة بلحظة

ننشر بعد قليل ومع بدء المباراة في السطور التالية متابعة لحظية كتابية مباشرة لحظة بلحظة لأحداث مباراة الفراعنة وأسود الأطلسي فتابعونا …

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

تُعرض مباراة مصر والمغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا عبر قنوات BeIN Sports المشفرة، ولكن هناك عدة قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر والمغرب (القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب) حيث أن هناك 7 قنوات أخرى يمكن من خلالها متابعة المباراة بشكل مجاني، وهم:

قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500 قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500 قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500 قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500 قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2 قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500

تصريحات رسمية بخصوص مباراة مصر والمغرب

ننقل لكم في هذا الجزء من المقال بعض التصريحات الرسمية الهامة بخصوص مباراة مصر والمغرب:

نقلنا لكم في هذا المقال موعد مباراة مصر والمغرب وتشكيل منتخب مصر والمغرب وتفاصيل لقاء مصر مع المغرب والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب، نرجوا أن يكون لقاءاً ممتعاً ولا أحد خاسر كما انتشر عبر تويتر فالمنتخبين عربيين شقيقين والفائز كائناً من كان سينشر الفرحة في أرجاء الوطن العربي.