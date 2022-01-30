أهلي صنعاء يستهل مشواره بفوز "ثأري" على اليرموك
أستهل أهلي صنعاء حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض على اليرموك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الأولى لبطولة كرة قدم لملتقى الوحدة الشتوي الخامس.
وانهى الامبراطور الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين لمحمد علوس ومحمد الغمري في الدقائق 8، 45 قبل أن يضيف الأحمر الصنعاني الهدفين الثالث والرابع عبر نجميه علاء نعمان وزكريا طفطوف في الدقيقتين 53 و 80.
بهذا الفوز تصدر الأهلي الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الوحدة الفائز على العروبة بهدفين لهدف والشعب الذي تغلب على الشرطة بنفس النتيجة ومايو الذي تجاوز آزال بهدف نظيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهلي صنعاء يستهل مشواره بفوز "ثأري" على اليرموك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.