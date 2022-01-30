موعد مباراة مصر والكاميرون القادمة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، كان منتخب مصر قد ضرب موعدا مع الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي، ونجح كلا من محمد صلاح وتريزيجيه في إحراز أهداف مصر.

موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

من المرتقب أن تواجه مصر الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس الموافق الثالث من فبراير 2022 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتسعى مصر إلى الفوز في تلك المواجهة والتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية خاصة وأن منتخب مصر يبحث عن التقدم والفوز في تلك المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون القادمة

من المرتقب أن تنقل قناة bein sports HD مباراة مصر والكاميرون المقبلة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، خاصة وأن منتخب مصر يجد نفسه أمام تحديا كبيرا بعد إقصاء كلا من كوت ديفوار وكذلك إقصاء المغرب من البطولة الأفريقية ليواصل منتخب مصر المغامرة في مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ترقب نتيجة مباراة مصر والكاميرون

يتوقع الجميع أن تكون مباراة مصر والكاميرون قوية خاصة وأن منتخب مصر يواجه منافسا قويا، كيف لا والبطولة الأفريقية تقام في الكاميرون على الأراضي الكاميرونية، منتخب مصر سيواجه مشكلة كبيرة تتمثل في إصابة محمد أبو جبل وخروجه للإصابة في مباراة المغرب ونزول محمد صبحي بدلا منه وهو الأمر الذي يضع المزيد من التحدي على المنتخب المصري أمام الكاميرون في تلك المواجهة المرتقبة والهامة لمنتخب مصر.

كان محمد صلاح، لاعب منتخب مصر قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والمغرب، حيث نجح في إحراز هدف وصناعة الهدف الثاني وتحقيق الفارق مع المنتخب المصري وهو الأمر الذي جعل مصر على بعد خطوة فقط من الوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه النادي الأهلي مشكلة تتعلق بتعارض موعد مباريات كأس العالم للأندية مع وصول مصر لنصف النهائي، حيث ضمن منتخب مصر أن يلعب مبارتين وهي مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون وكذلك إحدى مبارتي النهائي أو مباراة الثالث والرابع في المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.