نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية واليابان تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية واليابان تصفيات كأس العالم 2022، يستعد جماهير كرة القدم السعودية والآسيوية لمتابعة مباراة السعودية واليابان في الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك لحساب منافسات المجموعة الأولى، والمقرر أن تقام ظهر يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر فبراير من العام الجاري 2022، حيث يأمل جماهير المنتخب السعودي تحقيق الفوز على نظيره الياباني، ومن ثم حجز التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في المباراة القادمة على نظيره الياباني من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث سيكون المنتخب السعودي هو ثاني منتخبات القارة الصفراء المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم بعد أن تمكن منتخب إيران من التأهل وحجز بطاقة التأهل للدور القادم.

ويدخل منتخب اليابان إلى هذه المباراة وهو متصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث استطاع الأخضر السعودي الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية منذ بداية التصفيات، حيث حصد منتخب السعودية حتى الآن 19 نقطة وضعته على جدول صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

على الجانب الآخر فإن منتخب اليابان يدخل هذه المباراة وعينه هو الآخر على الفوز من أجل تضيق الخناق على منتخب السعودية، والاقتراب ولو لخطوة نحو صدارة جدول الترتيب، ويأتي المنتخب الياباني في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث في هذه المجموعة.

موعد مباراة السعودية واليابان

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد موعد إقامة مباراة اليابان والسعودية في إطار منافسات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 ظهر يوم الثلاثاء، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

هذا ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية واليابان القادمة على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة SSC السعودية، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تقوم قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب بالنقل الحي والمباشر لأحداث المباراة.