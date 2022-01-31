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عمر شويل - جدة يأتي موعد مباراة السعودية واليابان القادمة في تصفيات كأس العالم بالجولة الثامنة للأخضر السعودي ليضع المنتخب السعودي أمام فرصة حسم التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022، ويدخل منتخب السعودية مباراة اليابان متصدرا المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة ويأتي اليابان ثانيا برصيد 15 نقطة، وتبدو المباراة صعبة على المنتخب السعودي نظرا لأن المواجهة تقام في الأراضي اليابانية.

موعد مباراة السعودية واليابان القادمة

بخصوص موعد مباراة السعودية واليابان القادمة:

تقام مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة 1:14 ظهر الثلاثاء الأول من فبراير، الموافق 29 جمادي الأخر 1443.

ترتيب مجموعة السعودية قبل مواجهة اليابان

يدخل منتخب السعودية مباراة اليابان وعينه على الفوز أو تحقيق نقطة على أقل تقدير، يذكر أن منتخب السعودية يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، بينما يأتي اليابان في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ويأتي منتخب استراليا في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وتبدو المنافسة في تلك المجموعة منحصرة بين السعودية واليابان وأستراليا.

يحجز أصحاب المراكز الأول والثاني مقعدي التأهل المباشر إلى قطر 2022، بينما يدخل صاحب المركز الثالث الملحق الأسيوي من أجل حسم المقعد الخامس في أسيا للتأهل إلى كأس العالم قطر 2022، ويتابع الجمهور السعودي مباراة السعودية واليابان بكثير من الشغف والدعوات بتحقيق المنتخب السعودي نتيجة طيبة أمام اليابان.

يذكر أن منتخب السعودية يبحث أمام اليابان الفوز الأول على ملعب سايتاما في الجولة الثامنة من المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم، خاصة أن السعودية لعبت على هذا الملعب ولم تحقق فوز أو تعادل على أقل تقدير وهو مايبرهن صعوبة مباراة السعودية واليابان المقبلة في تصفيات كأس العالم الحاسمة والمقرر لها في قطر.

توقعات نتيجة مباراة السعودية واليابان

تبدو توقعات نتيجة مباراة السعودية واليابان غاية في الصعوبة في ظل قوة الفريقين واقتراب المستوى بينهم، وإن كانت الكفة تميل إلى اليابان في تلك المواجهة خاصة وأن اليابان يؤدي المباراة على أرضه وسط حالة من الترقب بين أوساط جماهير الأخضر السعودي وسط دعوات أن يتمكن المنتخب السعودي من الفوز على اليابان خاصة وأن السعودية تركز في المباراة بشكل كبير وهو مابدى في التدريبات الأخيرة للسعودية في اليابان.