موعد مباراة العراق ولبنان القادمة في تصفيات كأس العالم بالجولة الثامنة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة العراق ولبنان القادمة في تصفيات كأس العالم في الجولة الثامنة من التصفيات، يدخل العراق مباراة لبنان بحثا عن الفرصة الأخيرة خاصة وأنه يملك أربع نقاط فقط ويسعى إلى الفوز على لبنان من أجل التقدم إلى المركز الرابع انتظارا لتعثر أي من منتخبات المجموعة الأولى.

موعد مباراة العراق ولبنان

من المرتقب أن تقام مباراة العراق ولبنان الثلاثاء الأول من فبراير في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت العراق والسعودية.

من المنتظر أن تقام مباراة العراق ولبنان على ملعب صيدا الدولي، كانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين، خاصة وأن العراق واليابان تعد مباراة قوية بين الفريقين، خاصة وأن لبنان تحتل المركز الرابع برصيد خمس نقاط فقط.

منتخب العراق يفقد أربع لاعبين أمام لبنان

يفقد منتخب العراق جهود أربع لاعبين من لاعبيه أمام لبنان، في المباراة المقامة بينهما الثلاثاء على ملعب صيدا في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

من المرتقب أن يفقد منتخب العراق جهود كل من ياسر قاسم نظرا لعدم الجاهزية، كما يغيب كلا من شيركو كريم وسامح سعيد وحسين جبار نظرا لإصابتهم بفيروس كورونا، كان منتخب العراق قد نقل تدريباته إلى ملعب البابلية جنوب لبنان نظرا لإنتقادات طالت أرضية الملعب وذلك استعدادا لملاقاة لبنان.

توقعات نتيجة مباراة العراق ولبنان

تبدو الحظوظ متساوية يبن العراق ولبنان خاصة وأن الترتيب متقارب في المجموعة الأولى وهو الأمر الذي يضع صعوبة في مواجهة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم وسط مساعي من جانب العراق للفوز، بينما ستحاول لبنان تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على بصيص الأمل في تصفيات كأس العالم في المجموعة الأولى.

يذكر أن إيران ضمنت التأهل إلى كأس العالم بعدما وصل رصيدها إلى 19 نقطة، ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، ويأتي منتخب لبنان في المركز الرابع برصيد خمس نقاط، ويأتي العراق في المركز الخامس برصيد أربع نقاط، بينما يتذي