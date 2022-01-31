نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب نتيجة مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 وترتيب مجموعة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية نتيجة مباراة السعودية واليابان والمقرر لها الثلاثاء المقبل، يدخل منتخب السعودية مباراة اليابان في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية وبفارق أربع نقاط عن أقرب منافسه وهو منتخب اليابان، وهو مايزيد من حظوظ السعودية في التاهل إلى كأس العالم قطر 2022، ويحتاج منتخب السعودية إلى التعادل فقط أمام اليابان من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

توقعات نتيجة مباراة السعودية واليابان القادمة

يتوقع الجمهور السعودي والعربي أن تكون مباراة السعودية واليابان بمثابة القمة الحقيقية على صدارة المجموعة الثانية ومن ثم حسم التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022، خاصة وأن أستراليا تحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة وعينها على نتيجة مباراة السعودية واليابان، ويمني المنتخب الأسترالي النفس في قدرة السعودية الفوز على اليابان من أجل أن تتقدم في المركز الثاني في المجموعة.

موعد مباراة السعودية واليابان

تقام مباراة السعودية واليابان ظهر الثلاثاء الساعة 1:14 ظهر الثلاثاء وسط متابعة كبيرة من جانب الجماهير السعودية في كل مكان، خاصة وأن الجماهير السعودية ستتابع بشغف كل جديد فيما يخص مباراة السعودية واليابان وخاصة نتيجة مباراة الأخضر السعودي مع نهاية المباراة وقدرته على حسم الفوز في عقر الديار اليابانية.

السعودية تواصل استعداداتها لمواجهة اليابان

يذكر أن السعودية تواصل الاستعداد لمواجهة اليابان في تلك المباراة المقامة في اليابان، كان المنتخب السعودي قد سافر إلى اليابان لمواجهة اليابان في تلك المواجهة، وترأس ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعثة المنتخب السعودي.

هذا وخضعت بعثة منتخب السعودية إلى فحص فيروس كورونا، وأظهر الفحص سلامة الجميع خاصة بعدما أدى الجميع تدريبات من أجل الإستعداد لمواجهة اليابان في تلك المواجهة المرتقبة بين السعودية واليابان.

كان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اجتمع بلاعبي الفريق السعودي وحثهم على أهمية بذل الجهد من أجل عبور مواجهة اليابان، وشدد على ضرورة التركيز في المباراة ومضاعفة الجهد والتحضير الجيد للمباراة.

هذا ولن تكون مباراة السعودية واليابان سهلة على المنتخب السعودي في ظل الاستعداد القوي من جانب الفريقين لتلك المواجهة المصيرية على قيادة المجموعة، خاصة وأن فوز اليابان بالمباراة يضمن له المركز الثاني على أقل تقدير وبفارق نقطة وحيدة وقتها على المنتخب السعودي.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم