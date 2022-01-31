موعد مباراة السعودية ضد اليابان والقنوات الناقلة Saudi Arabia vs Japan وتردد قنوات ssc الرياضية

موعد مباراة السعودية ضد اليابان والقنوات الناقلة، بعد ان فاز المنتخب السعودي على منتخب عمان في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس الماضي الموافق يوم 27 يناير، قد بدأ البحث يتزايد عن موعد مباراة السعودية ضد اليابان والقنوات الناقلة، حيث ان المنتخب السعودي من المقرر ان يواجه المنتخب الياباني في المباراة القادمة، والجدير بالذكر أن الهدف الذي صعد بمنتخب السعودية عن منتخب عمان قد احرزة اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر المباراة، وبذلك يون المنتخب السعودي قد فاز في أربعة مباريات الذي قام بلعبهم، والآن من المقرر أن يواجه منتخب اليابان في المواعيد المحددة للمباراة.

موعد مباراة السعودية ضد اليابان والقنوات الناقلة

من المقرر ان تتم إقامة مباراة السعودية واليابان على ملعب سايتاما 2002، على ان يكون موعد مباراة السعودية ضد اليابان والقنوات الناقلة حسب ما تم الإعلان عنها غدًا الثلاثاء الموافق يوم 1 فبراير 2022، على أن تبدأ المباراة في الساعة الـ 13:14 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الـ 12:34 بتوقيت جمهورية مصر العربية، وقد تم الاعلان عن التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي، على أن يكون في حراسة المرمى اللاعب محمد العويس، وبديلًا له فواز القرني، وبديلًا له محمد الربيعي، والحارس الرابع زياد البواردي، وفي خط الدفاع زياد الصحفي، وعبد الإله العمري، وسلطان الغنام، وأحمد شراحيلي، وعلي آل بليهي، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وسعود عبد الحميد، متعب الحربي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد اليابان 2022

يمكن الآن للجميع استقبال تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد اليابان 2022، ويكون ذلك عن طريق ادخال الترددات التالية إلى جهاز الاستقبال، ومتابعة المباريات بجودة متميزة، حيث ان قنوات إس إس سي تقوم بعرض المباريات بجودة HD:

ssc اس اس سي السعودية الرياضية اسم القناة نايل سات القمر الصناعي 12562 التردد 27500 معدل الترميز عمودي v الاستقطاب DVB-S2/8PSK النظام ¾ أو 2/3 معامل التصحيح