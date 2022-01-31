القنوات الناقلة لمباراة أستراليا وعمان وموعد المباراة في تصفيات كأس العالم قطر 2022

القنوات الناقلة لمباراة أستراليا وعمان، يعتبر واحد من أكثر المواضيع بحثًا في الساعات القليلة الماضية حيث يسعى جميع الأشخاص محبي كرة القدم في العالم العربي وخاصة في دولة عمان في التعرف على القنوات الناقلة لمباراة أستراليا وعمان في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك حيث يلعب منتخب عمان مباراة قوية جدًا ضد منتخب أستراليا وتعتبر واحدة من أقوى مباريات الجولة الثامنة في المجموعة الثانية حيث أنه على الرغم من أن فرص المنتخب العماني في الوصول إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 إلا أن الجماهير ما زالت تنتظر مباريات المنتخب في التصفيات بنفس الشغف لمتابعة المباراة وينتظرون فوز المنتخب العماني على نظيرة الأسترالي في الجولة القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة أستراليا وعمان

وفي ظل رغبة الجماهير العمانية في متابعة المباراة فيتساءلون بشكل كبير جدًا عن القنوات الناقلة لمباراة أستراليا وعمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وذلك حيث من المقرر أن تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة عبر شاشتها ssc Sports 6 HD والتي تقوم بنقل جميع مباريات المنتخبات العربية في تصفيات آسيا لكأس العالم فيفا قطر 2022 وسيقوم بمهمة التعليق على المباراة مشاري القرني، ومن الجدير بالذكر أن المنتخب العماني يحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر في 4 مباريات، وفي الناحية الأخرى المنتخب الأسترالي يحتل المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة من 7 مباريات أيضًا استطاع الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة.

مباراة عمان وأستراليا في تصفيات كاس العالم

بعد أن تعرفنا على القنوات الناقلة لمباراة أستراليا وعمان نتعرف على الموعد الخاص بالمباراة في العديد من الدول العربية حيث من المقرر ان تنطلق صافرة بدء المباراة في الأوقات التالية:-

الساعة 18:00 بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

والساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والبحرين وقطر.

الساعة 20:00 بتوقيت عمان والإمارات.

الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

والساعة 17:00 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناة SSC على تردد 12523 ومعدل ترميز 27500 ومعدل استقطاب أفقي وتصحيح الخطأ 6/5.