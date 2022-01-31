نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة ssc sport 6 الناقلة لمباراة العراق ولبنان غدًا في تصفيات كاس العالم اسيا 2022 في المقال التالي
تردد قناة ssc sport 6 الناقلة لمباراة العراق ولبنان، تشتعل محركات البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء الوطن العربي كله من أجل الاستعلام عن تردد قناة ssc sport 6 الناقلة لمباراة العراق ولبنان وذلك من أجل تثبيت ذلك التردد على أجهزة الرسيفرات الخاصة بهم على جميع الأقمار الصناعية المختلفة، حيث تعتبر تلك القناة واحدة من أقوى وأفضل القنوات الرياضية سواء على مستوى المملكة العربية السعودية أو على مستوى الوطن العربي كله بشكل عام، واليكم الآن في خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقعكم الإخبار ثقفني نقدم كل التفاصيل الخاصة بتردد القناة وموعد المباراة.
تردد قناة ssc sport 6 الناقلة لمباراة العراق ولبنان
يعتبر تردد قناة ssc sport 6 الناقلة لمباراة العراق ولبنان واحد من أهم وأكثر المواضيع التي يبحث عنها جميع الأشخاص في الوقت الحالي محبي المنتخب العراقي واللبناني والراغبين في متابعة المباراة، وذلك حيث يرغبون في ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على التردد الجديد للقناة على جميع الأقمار الصناعية كالآتي:-
|القمر الصناعي: نايل سات
|القمر الصناعي: بدر سات
|تردد القناة: 12532
|تردد القناة: 11747
|معدل الترميز: 27500
|معدل الترميز: 27500
|معامل تصحيح الخطأ: 4/3 أو 2/3
|معامل تصحيح الخطأ: 3/2 أو 3/4
|معدل الاستقطاب: عمودي V
|معدل الاستقطاب: أفقي H
موعد مباراة العراق ولبنان في تصفيات كاس العالم
وبعد أن قدمنا لكم تردد قناة ssc sport 6 الناقلة لمباراة العراق ولبنان على القمر الصناعي نايل سات وبدر سات حيث يمكنكم ضبط تردد القناة ومتابعة تلك القناة بأفضل جودة ممكنة للصوت والصورة وذلك حيث من الجدير بالذكر أن يلعب المنتخب العراقي مع نظيرة المنتخب اللبناني في إطار مباريات الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم فيفا قطر 2022 ويسعى من خلالها كلا المنتخبين لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين مركز المنتخب في المجموعة الأولى.
|المباراة
|منتخب لبنان × منتخب العراق
|البطولة
|تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء 1 فبراير 2022 الساعة 2 بتوقيت مصر والساعة 3 بتوقيت مكة المكرمة وقطر
|الملعب
|صيدا الدولي
|القنوات الناقلة
|SSC 6 Sport HD
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