أبرز مباريات الإثنين الكروي مواجهات كأس الرابطة المصرية وباريس سان جيرمان ضد نيس ومصر تحلق عاليا في أمم أفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة الأخبار الرياضية الكروية محليا وعربيا وإفريقيا ودوليا، تقام اليوم مجموعة من المباريات في كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة في اليوم قبل الأخير من إنتهاء دور المجموعات بالمرحلة الخامسة من البطولة، على أن تختتم غدا الثلاثاء باقي المباريات، وفي كأس فرنسا مواجهه صعبة بين باريس سان جيرمان ونيس بدور الـ 16، ومصر تهزم المغرب في مواجهه كبيرة وتحلق عاليا في سماء الكاميرون بنتيجة 2/1، لتضرب موعدا الخميس المقبل مع أصحاب الأرض منتخب الكاميرون.

أبرز مباريات اليوم في كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة

المباراة الأولي: فيوتشر إف سي ضد الإتحاد السكندري

ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز خاصة نادي الإتحاد السكندري الذي يملك 9 نقاط في رصيده، ويقترب من التأهل للدور الثاني كأفضل ثواني في حالة الفوز، بصرف النظر عن نتائج المباريات في المجموعات الآخرى، كان نادي فيوتشر قد تأهل سلفا بعدما جمع 12 نقطة بالعلامة الكامل والفوز بجميع المباريات من خلال المجموعة الأولي التي تضم الإتحاد السكندري وفيوتشر إف سي، مصر المقاصة، المصري البورسعيدي، بيراميدز إف سي، إيستر كومباني.

موعد مباراة فيوتشر إف سي ضد الإتحاد السكندري بكأس الرابطة المصرية

الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة أون تايم سبورت 2

المباراة الثانية: الإسماعيلي ضد الجونة

الإسماعيلي يملك من النقاط 6 نقاط بالمركز الثاني، وفريق الجزنة يملك 5 نقاط بالمركز الثالث

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجونة بكأس الرابطة المصرية

الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة أون تايم سبورت 1

المباراة الثالثة: المقاولون العرب ضد سموحة

يملك نادي المقاولون العرب في رصيده 5 نقاط بالمركز الرابع، ونادي سموحة 7 نقاط بالمركز الأول

موعد مباراة المقاولون العرب ضد سموحة بكأس الرابطة المصرية

الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة أون تايم سبورت 2

مباريات كأس فرنسا لكرة القدم

المباراة الأولي: باريس سان جيرمان ضد نيس

في دور الستة عشر من كأس فرنسا لكرة القدم

طرفي المباراة : باريس سان جيرمان ضد نيس

موعد المباراة: الإثنين 31 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 10:15 مساءا بتوقيت القاهرة – 11:15 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: برنس دي فرانس

القنوات الناقلة: بي إن سبورت بريميوم إتش دي 1

معلق المباراة: جواد بده

البطولة: كأس فرنسا لكرة القدم – دورالـ 16

المنتخب المصري يواجه الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا 2022

في إطار مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تغلب المنتخب المصري على نظيره منتخب المغرب الشقيق بنتجة 2/1 في الوقت الإضافي بعدما تعادل المنتخبين في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1/1، وبتلك النتيجة يضرب المنتخب المصري موعدا ناريا مع منظم البطولة المنتخب الكاميروني يوم الخميس المقبل.

موعد مباراة منتخب الكاميرون مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الكاميرون 2022