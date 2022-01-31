نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الساعة كام موعد مباراة السعودية واليابان تصفيات المونديال الجولة الثامنة والقنوات الناقلة “90د” حاسمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية موعد مباراة السعودية واليابان في الجولة الثامنة، من تصفيات المجموعة الثانية لقارة أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، يحتاج الأخضر السعودي 3 نقاط ليتأهل رسمياً للمونديال بعد فوزه في الجولة الماضية على منتخب عمان بهدف دون مقابل، ومتبقي للمنتخب السعودي 3 جولات ضد اليابان والصين وأستراليا، تنقل المباراة عبر قنوات ssc السعودية وقناة أبوظبي أسيا 1 الإماراتية، وفيما يلي الموعد وتفاصيل المواجهة الحاسمة.

كانت السعودية قد حققت الفوز على اليابان في الدور الأول من التصفيات، في اللقاء الذي أقيمت في ألسابع من شهر أكتوبر الماضي بهدف دون رد، سجله لاعب المنتخب السعودي فراس البريكان، ويعلم الأخضر صعوبة المواجهة التي لا تقل أهمية عند المنتخب الياباني، الذي يسعى لتجنب التراجع إلي المركز الثالث، والدخول في دوامة الملحق الأسيوي في ظل منافسة شرسة من المنتخب الأسترالي، الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة.

ترتيب المجموعة قبل لقاء اليوم المنتخب السعودي في الترتيب الأول بالمجموعة برصيد 19 نقطة، ثم يأتي منافسة اليوم الساموراي الياباني في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بعد فوزه في الجولة الماضية على الصين، ويحل ثالثاً المنتخب الأسترالي برصيد 14 نقطة ليحتدم الصراع بين الثلاثة، على حسم المقعدين الأول والثاني المؤهل مباشراً للمونديال.

موعد مباراة السعودية واليابان القادمة

العاشرة و14 دقيقة صباحاً بالتوقيت العالمي.

الحادية عشر و14 دقيقة بتوقيت دول المغرب العربي.

12.14 : ظهراً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

13.14 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، العراق، اليمن. فلسطين، سوريا، الأردن.

مباراة السعودية واليابان اليوم

تاريخ مواجهات السعودية واليابان يميل بقوة تجاه المنتخب الياباني، فقد تقابل المنتخبين في جميع البطولات والتصفيات الأسيوية والعالمية في 15 مباراة، فازت اليابان في 9 جولات، بينما فازت السعودية في 5 مباريات كان أخرها في التصفيات الحالية، وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد جمع المنتخبين.

بطاقة المباراة