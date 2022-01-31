القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان وموعد المباراة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان، ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير وواضح جدًا في الآونة الأخيرة عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء الوطن العربي كله من أجل التعرف على القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان وذلك في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يستعد المنتخب اللبناني لاستضافة ضيف ثقيل جدًا على ملعبها وهو المنتخب العراقي في قمة عربية وواحدة من أقوى مباريات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم لقارة آسيا، وما يجعل هذه المباراة قوية جدًا هي رغبة كلا المنتخبين في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الخروج من الموقف المحرج وتحسين مركز المنتخب في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان

ما زال البحث قائم بشكل كبير جدًا عن القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان وذلك على الرغم من تقلص فرص المنتخبين بشكل كبير جدًا في الوصول إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامته هذا العام 2022 في دولة قطر، وذلك حيث يحتل المنتخب اللبناني المركز الرابع في المجموعة الأولى من التصفيات وذلك برصيد 5 نقاط فقط من 7 مباريات خاضها المنتخب حيث لم يحقق المنتخب سوا فوز واحد فقط وتعادل في 2 وخسر في 4 مباريات ليبتعد عن المراكز الأولى من المجموعة، وفي الناحية الأخرى المنتخب العراقي أيضًا بنتائج سيئة جدًا يحتل المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط من 7 مباريات حيث لم يفز في أي مباراة بل تعادل في 4 مباريات وخسر 3، ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC الرياضية السعودية التي تقوم بنقل جميع مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم كما يتم نقل المباراة عبر قناة الرابعة العراقية.

موعد مباراة العراق ولبنان

وفي ظل رغبة الجميع في التعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان فمن المقرر أن تقام المباراة في يوم غد الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 وفي تمام الساعة الثانية 14:00 بتوقيت مصر والساعة الثالثة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة وتلعب المباراة على ملعب استاد صيدا الدولي في لبنان صاحبة الأرض، وكانت آخر مباراة قد جمعت بينهما في التصفيات قد انتهت بالتعادل السلبي 0 – 0.