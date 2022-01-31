موعد مباراة السعودية واليابان اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب مجموعة الأخضر

يستضيف ملعب سيتاما 2022 مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب الياباني صاحب الأرض والجمهور في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تشهد مباريات أخرى في نفس الجولة يستضيف فيها منتخب سلطنة عمان على ملعبه منتخب استراليا، ويلعب منتخب الصين مع منتخب فيتنام، حيث تشتد المنافسة على المركزين الأول والثاني المؤهلين بشكل مباشر إلى مونديال قطر الذي شهد ضمان المنتخب الإيراني التأهل إليه من المجموعة الأولى، بينما في المجموعة الثانية لن تحسم الأمور بشكل رسمي سوى قبل نهاية المرحلة الحالية من التصفيات بجولة وحيدة أو بعد نهايتها، وينطلق موعد مباراة السعودية واليابان اليوم في الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب السعودي يأمل في مواصلة الانتصارات منتشياً بفوز هام حققه في الجولة الماضية ضد المنتخب العماني بهدف دون رد سجله فراس البريكان في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، ليتمكن من الحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة المتواجد فيها حالياً برصيد 19 نقطة، جمعها من تحقيق الفوز في ست مباريات من سبع خاضها في التصفيات، بينما تعادل في مباراة وحيدة، ولم يتلقى الخسارة حتى الآن ليمشي رفاق رينارد بخطى ثابتة نحو ضمان مركز مؤهل بشكل مباشر إلى كأس العالم.

بدأ الأخضر مشواره في التصفيات بتحقيق الفوز ضد فيتنام في الجولة الأولى على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل أن يلاقي منتخب عمان في الجولة الثانية، ويحقق الفوز بهدف دون رد سجله صالح الشهري، قبل أن يحقق فوز ثمين على ملعبه ضد المنتخب الياباني في الجولة الثالثة بهدف دون رد، حيث خطف فراس البريكان ثلاث نقاط هامة للأخضر، قبل أن يحقق فوز هام ضد الصين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل بعدها تعادل سلبي خارج ملعبه أمام استراليا ليقتنص نقطة ثمينة، قبل فوزه في آخر مبارياته ضد فيتنام سجله صالح الشهري.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة السعودية واليابان اليوم

الثلاثاء 1 فبراير 2022.

1:15 ظهراً توقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، قطر، البحرين، وفلسطين.

14:15 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

10:15 توقيت جرينتش.

11:15 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

12:15 توقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان