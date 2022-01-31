الأهلي يغادر إلى أبوظبي للمشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات وسط غيابات بالجملة

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محمد سياف - ابو ظبي - غادرت بعثة النادي الأهلي المصري إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير حتى 12 فبراير تحت رعاية الإتحاد الدولي لكرة القدم، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا غادرت بعثة الأهلي بقائمة مكونة من 30 لاعبا وسط غيابات بالجملة، سواء للإصابات أو بسبب وجود لاعبين مع المنتخب المصري المشارك الآن في أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

تأكيد غياب لاعبي الأهلي المتواجدين بصفوف المنتخب المصري

وتأكد بشكل كامل غياب لاعبي الاهلي المتواجدين بصفوف المنتخب المصري، عقب وصول المنتخب لدور النصف النهائي من بطولة أفريقيا أمس الأحد، بعد إقصاء المغرب من دور الثمانية، ومواجهة الكاميرون يوم الخميس 3 فبراير، وموعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية ضد مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل 5 فبراير بالعاصمة أبوظبي، وهو ما يعني عدم وجود اللاعبين محمد الشناوي، أيمن أشرف، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وعمرو السولية، محمد عبدالمنعم، بالإضافة إلى إصابة أكرم توفيق في أولى مباريات المنتخب ضد نيجيريا.

انضمام أليو ديانج وعلى معلول بعد خروج تونس ومالي

وفي نفس السياق يتواجد مع النادي الاهلي كلا من اللاعبين على معلول وأليو ديانج بعد خروج منتخبيهما منتخب تونس بعد إقصاؤه من منتخب بوركينا فاسو في دور الثمانية، وسينضم على معلول إلى بعثة النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين في أبوظبي، وفي وقت سابق وصل اللاعب أليو ديانج بعد خروج المنتخب المالي في دور الـ 16 أمام غينيا الإستوائية، فضلا عن غياب المغربي بدر بانوان لأسباب تتعلق بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

أهم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية ” 3 أندية عربية”

تشيلسي الإنجليزي – بطل أوروبا

الأهلي المصري – بطل إفريقيا

مونتيري المكسيكي – بطل أمريكا الشمالية

الهلال السعودي – بطل آسيا

الجزيري الإماراتي – منظم البطولة

بالميراس البرازيلي – بطل امريكا الجنوبية

بيراى التاهيتي – بطل أوقيانوسيا

قائمة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية