نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال تردد قناة ssc الرياضية على جميع الأقمار الصناعية 2022 لمشاهدة جميع مباريات تصفيات كأس العالم في المقال التالي
تردد قناة ssc الرياضية، يعتبر واحد من أكثر المواضيع التي تشغل بال الآلاف من الأشخاص في الوقت الحالي حيث يسعون إلى ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على تردد قناة ssc الرياضية وذلك حيث تعتبر هذه القناة هي أهم وأفضل قناة رياضية في الوطن العربي في الوقت الحالي، حيث تم إطلاق هذه القنوات في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية لتقوم بنقل جميع الأحداث الرياضية المحلية والدولية وبعض المباريات العالمية ولذلك فيسعى الجميع إلى ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على القنوات هذه من أجل متابعة أقوى المباريات في مختلف البطولات في السعودية وفي العالم كله حيث تقوم بنقل العديد من المباريات والأحداث بأفضل جودة ممكنة.
تردد قناة ssc الرياضية
نقدم لكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بـ تردد قناة ssc الرياضية على جميع الأقمار الصناعية المختلفة وذلك عن طريق البيانات التالية:-
|تردد القناة على نايل سات
|تردد القناة على عرب سات
|التردد 12523
|التردد 12418
|معدل الاستقطاب عمودي V
|معدل الاستقطاب أفقي H
|معدل الترميز 27500
|معدل الترميز 27500
|معامل تصحيح الخطأ 5/6
|معامل تصحيح الخطأ 4/3
ضبط تردد قناة ssc الرياضية
كما يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة ssc الرياضية على القمر الصناعي نايل سات عن طريق البيانات التالية:-
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 12562.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الاستقطاب: عمودي V.
- نظام القناة: DVB-S2 / 8PSK.
مباريات تصفيات كاس العالم 2022 آسيا
وبعد أن تعرفنا على تردد قناة ssc الرياضية نتعرف على أقوى مباريات تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بقارة آسيا والتي من المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022 والتي من أهمها:-
- منتخب السعودية ضد اليابان: تنطلق الساعة 12:10 بتوقيت مصر والساعة 13:10 بتوقيت السعودية.
- ومنتخب لبنان ضد العراق: تبدأ الساعة 14:00 بتوقيت مصر والساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة.
- منتخب سوريا ضد كوريا الجنوبية: تنطلق الساعة 13:00 بتوقيت مصر والساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
- ومنتخب إيران ضد الإمارات: في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر والساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.
- منتخب عمان ضد أستراليا: الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية.
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