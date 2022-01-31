نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضبط تردد قناة الرابعة الرياضية 2022 على جميع الأقمار لمشاهدة مباراة العراق ولبنان غدًا في المقال التالي
تردد قناة الرابعة الرياضية 2022، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر الهديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المحافظات العراقية وفي جميع أنحاء الوطن العربي كله من أجل التعرف على تردد قناة الرابعة الرياضية 2022 على الأقمار الصناعية المختلفة وذلك من أجل مشاهدة مباريات تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك حيث تقوم هذه القناة بنقل أحداث العديد من المباريات بجانب مباريات منتخب العراق في التصفيات ولذلك فيرغب الجميع في ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على تردد تلك القناة من أجل مشاهدة المباريات، نقدم لكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة الخاصة بالتردد.
تردد قناة الرابعة الرياضية 2022
في ظل البحث بشكل كبير جدًا في العراق والوطن العربي كله عن تردد قناة الرابعة الرياضية 2022 من أجل متابعة مباريات تصفيات كأس العالم الخاصة بقارة آسيا وذلك حيث تقوم القناة بنقل جميع مباريات المنتخب العراقي بشكل مجاني عبر جميع الأقمار الصناعية وذلك على الترددات التالي:-
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|11678
|معدل الاستقطاب
|أفقي H
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
تردد قناة الرابعة الرياضية 2022 على عرب سات
كما يمكن ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد قناة الرابعة الرياضية 2022 على القمر الصناعي عرب سات وذلك عن طريق البيانات التالية:-
|القمر الصناعي
|عربسات
|تردد القناة
|11747
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
|معدل الاستقطاب
|عمودي V
موعد مباراة العراق ولبنان
وبعد التعرف على تردد قناة الرابعة الرياضية 2022 نتعرف سويًا على موعد مباراة المنتخب العراقي ضد منتخب لبنان والتي من المقرر أن تقام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مباريات دور المجموعات وذلك حيث تُلعب المباراة يوم غد الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 على ملعب استاد صيدا الدولي في لبنان في تمام الساعة الثانية 14:00 بتوقيت مصر والساعة الثالثة 15:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، ويمكنكم متابعة أحداث المباراة بشكل مجاني عبر شاشة قناة الرابعه الرياضيه العراقية وكذلك عبر شاشة قناة SSC 6 Sport HD الناقله لجميع مباريات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا.
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