نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة السعودية واليابان اليوم.. “إعرف” موعد مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان في تصفيات كأس العالم و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية واليابان اليوم و القنوات الناقلة للمباراة. حيث نستعرض معكم في هذا التقرير عبر موقعنا “ثقفني”. تفاصيل مباراة منتخب السعودية ضد منتخب اليابان. والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر فبراير الجاري 2022. حيث تقام مباراة السعودية اليوم في إطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. وفي غضون ذلك يلتقي المنتخب السعودي ضد نظيره الياباني على ستاد ملعب سايتاما 2002 في دولة اليابان. حيث يواصل منتخب السعودية مشواره في تصفيات قارة آسيا أملا في الوصول إلى نهائيات كأس العالم. والتي تحتضن فعالياتها دولة قطر هذا الموسم. وفيما يلي نتابع معكم في السطور التالية موعد مباراة السعودية واليابان اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة السعودية واليابان اليوم

تأتي مباراة السعودية واليابان اليوم. ضمن مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. وفي غضون ذلك يحتاج منتخب السعودية إلى الفوز فقط أمام منتخب اليابان حتى يضمن التأهل بشكل رسمي للمرة السادسة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم. وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأخضر يمتلك سجلًا قويًا ومتميزيًا أمام نظيره الياباني. فقد جاءت نتيجة مباراة السعودية واليابان التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي. بفوز المنتخب السعودي بهدف نظيف عن طريق اللاعب فراس البريكان. وفي السطور التالية نستعرض معكم موعد مباراة السعودية ضد اليابان اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة السعودية اليوم

مباراة السعودية اليوم هى مواجهة مرتقبة لدى جماهير المملكة العربية السعودية. أمام منتخب اليابان في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. فقد حسم المنتخب السعودي مسألة التأهل بشكل رسمي إلى المونديال للمرة السادسة على مدار تاريخه. وذلك بعد أن تأهل من قبل في العديد من نُسخ البطولة العالمية. والتي كانت الأولى منها خلال عام 1994. فيما كان التأهل الثاني لمنتخب السعودية في تصفيات كأس العالم خلال عام 1998. والثالثة في عام 2022. أما الرابعة فكانت في عام 2006. والخامسة في عام 2018.

موعد مباراة السعودية واليابان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يحين موعد مباراة السعودية واليابان في الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1-2-2022. وتقام المباراة على ملعب سايتاما 2002 في مدينة طوكيو. إذ من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة السعودية واليابان اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 1:10 مساءً مصر في تمام الساعة 12:10 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 2:10 مساءً المغرب في تمام الساعة 11:10 صباحًا الجزائر في تمام الساعة 11:10 صباحًا تونس في تمام الساعة 11:10 صباحًا الكويت في تمام الساعة 1:10 مساءً السودان في تمام الساعة 12:10 مساءً ليبيا في تمام الساعة 12:10 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان اليوم

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان اليوم في الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. سيتم بثها من خلال شاشة قناة SSC السعودية الرياضية. والتي تنقل مباريات منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم بشكل مجاني دون تشفير وبجودة بث عالية. حيث يمكنكم متابعة مباراة السعودية اليوم من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة السعودية اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

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مباراة السعودية واليابان اليوم على قناة SSC الرياضية عربسات