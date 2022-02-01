نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم.. موعد مباراة منتخب سوريا ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم و القنوات الناقلة للمباراة. حيث يلتقي منتخب سوريا ضد منتخب كوريا الجنوبية اليوم في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. وفي غضون ذلك تترقب الجماهير العربية استكمال التصفيات الآسيوية بلقاء المنتخب السوري و منتخب كوريا الجنوبية والتي تقام ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم . حيث يطمح منتخب نسور قاسيون في تحقيق نتيجة ايجابية هذا اللقاء والذي سيعد أول فوز له في تصفيات كأس العالم. حيث تلقى منتخب سوريا الخسارة في مواجهة الجولة الماضية أمام منتخب الامارات بهدفين مقابل لا شيء. وفي السياق ذاته نستعرض معكم في الآتي موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم

تأتي مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022. حيث يستأنف منتخب سوريا مشواره المؤسف في تصفيات كأس العالم بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية اليوم. وذلك على استاد ملعب راشد بنادي شباب الأهلي دبي في دولة الإمارات.

مباراة سوريا اليوم

تعتبر مباراة سوريا اليوم. هى الأمل الوحيد لدى منتخب نسور قاسيون الذين يطمحون في فوز منتخبهم الوطني خلال مباراة كوريا الجنوبية اليوم. وذلك من أجل الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم في مونديال قطر 2022. حيث تجدر الإشارة إلى أن منتخب سوريا يأتي حاليًا في المركز الأخير من المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022. وذلك برصيد نقطتين فقط. في حين يأتي منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة. وذلك برصيد سبعة عشر نقطة، . وفي غضون ذلك نتابع معكم في الآتي موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم والقنوات الناقلة للمباراة. ويمكنكم أيضًا التعرف على موعد مباراة السعودية واليابان اليوم في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا لكأس العالم.

موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يأتي موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1-2-2022. حيث تنطلق صافرة المباراة خلال التوقيتات التالية. كما يمكنكم أيضًا الاطلاع على موعد مباراة لبنان والعراق اليوم والقنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 5:00 مساءً مصر في تمام الساعة 4:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 6:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 3:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 3:00 مساءً تونس في تمام الساعة 3:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 5:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 5:00 مساءً ليبيا في تمام الساعة 4:00 مساءً السودان في تمام الساعة 4:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم

جدير بالذكر أن القنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم في الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. من المقرر أن يتم نقلها مجانًا لجماهير نسور قاسيون. وذلك عبر قناة الاتحاد الآسيوي على موقع الفيديوهات “يوتيوب”. كما أنه من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية من خلال التردد التالي.

تردد قناة أبوظبي 1 الناقلة لمباراة سوريا اليوم

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 4/3.

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مباراة سوريا ضد كوريا الجنوبية اليوم على قناة أبوظبي 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل التصحيح: 3/2.

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متابعة مباراة سوريا اليوم عبر قناة أبو ظبي 2 SD