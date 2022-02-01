نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة العراق ولبنان اليوم.. “تفاصيل” موعد مباراة منتخب العراق ضد لبنان في تصفيات كأس العالم 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة العراق ولبنان اليوم.. تعتبر من أبرز الأمور التي تشغل بال جماهير منتخب أسود الرافدين حاليًا هو موعد مباراة العراق ولبنان اليوم. والتي تقام ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. حيث تعد لعبة العراق اليوم حاملة الكثير من المفاجآت لدى جماهير منتخب أسود الرافدين الذين يرغبون في تأهل منتخبهم الوطني إلى نهائيات كأس العالم. خاصة بعدما تلقى خسارة قوية أمام منتخب إيران في مباراة الجولة الماضية. ويأمل جماهير منتخب العراق تأهل أسود الرافدين حتى يتمكن من حجز مقعده في نهائي بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر لهذا الموسم. وفي السياق ذاته نتابع معكم فيما يلي موعد لعبة العراق ولبنان اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

لعبة العراق ولبنان اليوم

تقام لعبة العراق ولبنان اليوم على ستاد ملعب رفيق الحريري في صيدا بمدينة بيروت اللبنانية. حيث تجدر الإشارة إلى أن مباراة العراق ضد لبنان اليوم تعتبر اللقاء المصيري لدى المنتخبين العربيين في منافسات بطولة كأس العالم. ففي حالة خسارة أي من المنتخبين سيقفد مشواره في البطولة إلى نهائيات كأس العالم. وفي غضون ذلك تجدر الإشارة إلى أن مدرب المنتخب العراقي “زيليكو بتروفيتش” أكد أن لقاء المنتخب العراقي الماضي أمام نظيره الإيراني واجه خلاله الفريق العديد من الصعوبات وذلك بسبب إصابات فيروس كورونا المتكررة. إلى جانب سوء أرضية الملعب.

إقرأ أيضًا: موعد مباراة منتخب عمان ضد استراليا اليوم في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 و القنوات الناقلة.

وعلاوة على ذلك فقد أوضح زيليكو بتروفيتش المدرب الفني لمنتخب العراق. أن مباراة ايران الماضية لم تكن جيدةً بما يليق بأداء المنتخب العراقي. وذلك بسبب الغيابات والإرباك الذي وقع بين صفوف لاعبي منتخب أسود الرافدين بسبب فيروس كورونا. وعلاوة على ذلك فقد رفضَ بتروفيتش أن تكون مباراة لبنان هى الأملَ الأخير لدى منتخب العراق. مؤكدًا أن التنافس ما زال قائمًا. وعلى الجماهير انتظار نتائج كل مبارياتِ المجموعة التي قد تخدم فريقاً على حسابِ آخر.

لعبة العراق اليوم

وفي لعبة العراق اليوم. نشير إلى أن منتخب العراق يحتل حاليًا المركز الخامس من جدول ترتيب المجموعة الآسيوية الأولى. وفي غضون ذلك يدخل المنتخب العراقي مباراة اليوم ضد نظيره لبنان ولديه أربعة نقاط دون أي يحقق أي فوز في جميع مبارياته التي خاضها في مشواره بالتصفيات للوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم. وعلى الجانب الآخر يأتي منتخب لبنان في المركز الرابع من المجموعة برصيد خمسة نقاط. وذلك بعدما نجح في الفوز بمباراة واحدة. وفيما يلي نرصد لكم موعد لعبة العراق ولبنان اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

موعد لعبة العراق ولبنان اليوم في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

يأتي موعد لعبة العراق ولبنان في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1-2-2022. وتقام مباراة العراق اليوم على ملعب رفيق الحريري في صيدا ببيروت. إذ تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية. وقد يهمك التعرف على موعد مباراة السعودية واليابان اليوم و القنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد لعبة العراق ولبنان اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 3:00 مساءً مصر في تمام الساعة 2:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 4:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 1:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 1:00 مساءً تونس في تمام الساعة 1:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 3:00 مساءً العراق في تمام الساعة 3:00 مساءً السودان في تمام الساعة 2:00 مساءً ليبيا في تمام الساعة 2:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 3:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان اليوم

تجدر الإشارة إلى أن القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان اليوم في الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا لنهائيات كأس العالم 2022. سيتم نقلها من خلال مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباريات المنتخبات العربية بشكل مجاني. كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1. وأيضًا على قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب.

تردد قناة أبوظبي 1 الناقلة لمباراة العراق اليوم

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 4/3.

مباراة العراق ضد لبنان اليوم على قناة أبوظبي 1 HD

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل التصحيح: 3/2.

متابعة مباراة العراق اليوم عبر قناة أبو ظبي 2 SD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 6/5.

قد يهمك: موعد مباراة منتخب سوريا ضد كوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 و القنوات الناقلة

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لـ لعبة العراق اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

إقرأ أيضًا: موعد مباراة منتخب الامارات ضد ايران في تصفيات كأس العالم 2022 و القنوات الناقلة

مباراة العراق ولبنان اليوم على قناة SSC الرياضية عربسات