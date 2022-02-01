نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الامارات وايران اليوم.. “هُـنَا” موعد مباراة منتخب الامارات ضد ايران في تصفيات كأس العالم 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الامارات وايران اليوم و القنوات الناقلة للمباراة. حيث نتناول معكم في هذا التقرير تفاصيل مباراة منتخب الامارات اليوم ضد منتخب ايران اليوم في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. وفي غضون ذلك تترقب الجماهير العربية استكمال التصفيات الآسيوية بلقاء المنتخب الاماراتي الأبيض أمام منتخب ايران والتي تقام ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا لكأس العالم. وفي غضون ذلك يتطلع المنتخب الاماراتي لاستكمال تحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار الأبيض. وذلك بعدما نجح في الفوز أمام منتخب سوريا بهدفين نظيفين. وفي غضون ذلك نتابع معكم في السطور التالية موعد مباراة الامارات وايران اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الامارات وايران اليوم

تحمل مباراة الامارات وايران اليوم. ترقبًا كبيرًا لأبناء زايد في البطولة العالمية. خاصة وأن منافسات منتخب الامارات في هذه الجولة ليس سهلًا كما كان من قبل في مختلف مواجهات المنتخب الاماراتي في البطولة العالمية. حيث يدخل منتخب الإمارات مباراته ضد إيران بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من اقتناص ثلاث نقاط جديدة على حساب نظيره منتخب سوريا في لقاء الجولة السابعة. والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون مقابل. حيث أنهى المنتخب الإماراتى الشوط الأول من المباراة بالتقدم بالهدف الأول عن طريق اللاعبكايو كانيدو خلال الدقيقة 43 من زمن المباراة. فيما جاء الهدف الثاني لمنتخب الامارات عن طريق يحي الغسانى فى الدقيقة 72. ويأمل منتخب الامارات في مباراة اليوم مواصلة انتصاراتهم من أجل ضمان التواجد في المركز الثالث بالمجموعة. حتى يتمكن من الوصول إلى لعب المباراة الفاصلة للتأهل لنهائيات كأس العالم بقطر.

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مباراة الامارات اليوم

وتحمل مباراة الامارات اليوم. أملًا كبيرًا لكافة الشعب الإماراتي. والذين يأملون في فوز منتخبهم الوطني. من أجل ضمان الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم في مونديال قطر 2022. وتجدر الإشارة إلى أن منتخب الإمارات لديه حتى الآن 9 نقاط. ويتواجد في المركز الثالث خلفًا لمنتخب كوريا الجنوبية الذي يتواجد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة. ومنتخب إيران صاحبة الصدارة برصيد 19 نقطة وفي غضون ذلك نتابع معكم في الآتي موعد مباراة الامارات وايران اليوم و القنوات الناقلة للمباراة. إضافة إلى ذلك يمكنكم التعرف على تفاصيل موعد مباراة السعودية واليابان اليوم و القنوات الناقلة.

موعد مباراة الامارات وايران اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يأتي موعد مباراة الامارات وايران في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1-2-2022. حيث تنطلق صافرة المباراة خلال التوقيتات التالية. فيما يمكنك أيضًا الاطلاع على موعد مباراة لبنان والعراق اليوم و القنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الامارات وايران اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 5:30 مساءً مصر في تمام الساعة 4:30 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 3:30 مساءً الجزائر في تمام الساعة 3:30 مساءً تونس في تمام الساعة 3:30 مساءً سوريا في تمام الساعة 5:30 مساءً الكويت في تمام الساعة 5:30 مساءً ليبيا في تمام الساعة 4:30 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الامارات وايران اليوم

جدير بالذكر أن القنوات الناقلة لمباراة الامارات وايران اليوم في الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. سيتم بثها بشكل مجاني من خلال قناة الاتحاد الآسيوي على موقع الفيديوهات “يوتيوب”. إضافة إلى ذلك سيتم بث المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية من خلال التردد التالي.

تردد قناة أبوظبي 1 الناقلة لمباراة الامارات اليوم

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 4/3.

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مباراة الامارات ضد ايران اليوم على قناة أبوظبي 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل التصحيح: 3/2.

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متابعة مباراة الامارات اليوم عبر قناة أبو ظبي 2 SD