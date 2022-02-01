نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة لبنان والعراق اليوم.. “إليكم” موعد مباراة منتخب لبنان ضد العراق في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة لبنان والعراق اليوم.. حيث نستعرض معكم في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني” موعد مباراة منتخب لبنان اليوم ضد منتخب العراق. والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. وتقام مباراة لبنان اليوم على ملعب ستاد رفيق الحريري في صيدا بمدينة بيروت. حيث تترقب جماهير المنتخب اللبناني مواجهة منتخب العراق اليوم بالرغم التخوف من الخسارة حيث تعتبر هذه المباراة هى الأمل الوحيد للمنتخبين في التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم. وفي غضون ذلك نتناول معكم في الآتي موعد مباراة لبنان والعراق اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة لبنان والعراق اليوم

تحمل مباراة لبنان والعراق اليوم في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. ترقبًا كبير لجماهير منتخب لبنان الذين يترقبون مباراة العراق اليوم. ويأملون فوز منتخبهم في هذا اللقاء. وفي السياق ذاته يطمح المنتخب اللبناني في هذا اللقاء أن يقتنص ثلاث نقاط جديدة أمام ضيفه العراقي. خاصة وأن المنتخب اللبناني يتمنى عودة الأمل لجماهيره من جديد وذلك بالصعود إلى دور متقدم في جدول ترتيب المجموعات ببطولة كأس العالم.

مباراة لبنان اليوم

وقبل مباراة لبنان اليوم. تجدر الإشارة إلى أن منتخب لبنان يأتي حاليًا في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة. وذلك برصيد خمسة نقاط. وقد حصدهم بعد أن خاض سبعة مواجهات حتى الآن ونجح في تحقيق الفوز خلال لقاء واحد. في حين تعادل في مباراتين وخسر أربعة مواجهات. وعلى الجانب الآخر يتواجد منتخب العراق في المركز الخامس من جدول ترتيب المجموعة الأولي وذلك برصيد أربعة نقاط. بعدما لعب سبعة مباريات ولم يتمكن أسود الرافدين من تحقيق أي فوز حتى الآن في كافة المباريات التي خاضها بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائي كأس العالم 2022. ونتناول معكم في الآتي موعد مباراة منتخب لبنان ضد العراق اليوم و القنوات الناقلة.

موعد مباراة لبنان والعراق اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يحين موعد مباراة لبنان والعراق في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1-2-2022. وتقام مباراة لبنان اليوم على ملعب رفيق الحريري في صيدا بمدينة بيروت اللبنانية. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية. فيما يمكنكم الآن الاطلاع على موعد مباراة السعودية واليابان اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة لبنان والعراق اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 3:00 مساءً مصر في تمام الساعة 2:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 4:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 1:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 1:00 مساءً تونس في تمام الساعة 1:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 3:00 مساءً العراق في تمام الساعة 3:00 مساءً السودان في تمام الساعة 2:00 مساءً ليبيا في تمام الساعة 2:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 3:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة لبنان والعراق اليوم

نشير في السطور التالية إلى أن القنوات الناقلة لمباراة لبنان والعراق اليوم في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. سيتم نقلها من خلال قناة قناة أبوظبي الرياضية 1. كما سيتم إذاعة مباراة لبنان اليوم أيضًا على قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب. وفي غضون ذلك نتناول معكم في الآتي تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة أبوظبي 1 الناقلة لمباراة لبنان اليوم

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 4/3.

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مباراة لبنان ضد العراق اليوم على قناة أبوظبي 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل التصحيح: 3/2.

متابعة مباراة لبنان اليوم عبر قناة أبو ظبي 2 SD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 6/5.

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تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة لبنان اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

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جدول ترتيب مجموعة لبنان والعراق في تصفيات كأس العالم 2022

نستعرض معكم في السطور التالية جدول ترتيب مجموعة لبنان والعراق في تصفيات كأس العالم 2022 قبل لقاء المنتخبين مساء اليوم. والذي هو على النحو التالي: