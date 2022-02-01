نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة عمان واستراليا اليوم.. موعد مباراة منتخب عمان ضد استراليا في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة عمان واستراليا اليوم.. حيث نستعرض معكم في هذا المقال موعد مباراة عمان واستراليا اليوم والقنوات الناقلة. حيث تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر فبراير الجاري لعام 2022. مباراة منتخب عمان ضد منتخب استراليا في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. وتقام مباراة عمان اليوم على ملعب ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مدينة بوشر. وفي السياق ذاته يأمل المنتخب العماني في هذه المواجهة تعويض الخسارة التي تلقاها أمام منتخب السعودية في منافسات الجولة الماضية. والتي خسرها بنتيجة هدف نظيف. وفي غضون ذلك نتناول معكم في السطور التالية موعد مباراة عمان واستراليا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة عمان واستراليا اليوم

تعتبر مباراة عمان واستراليا اليوم. هي الحاسمة لدى جماهير المنتخب العماني في مشواره بتصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. حيث تترقب الجماهير مباراة عمان اليوم على أمل تحقيق الفوز من أجل حجز مقعده ضمن المنتخبات المؤهلة لنهائيات كأس العالم. حيث يسعى المنتخب العماني في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز أمام منتخب أستراليا بهدف مصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد الخسارة التي تلقاها الخناجر في لقاء ذهاب وإياب مواجهة المنتخب السعودي.

مباراة عمان اليوم

وفي السياق ذاته يدخل منتخب عمان مباراة اليوم ضد استراليا وهو محتلًا المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات قارة آسيا. وذلك برصيد 7 نقاط. حيث تمكن المنتخب العماني من حصدهم بعدما خاض سبعة مباريات في دور المجموعات حتى الآن. وعلى الجانب الآخر يتواجد منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولي وذلك برصيد 17 نقطة. بعدما تمكن من تحقيق الفوز في لقائه الأخير بالتصفيات أمام منتخب لبنان والذي فاز عليه بنتيجة هدف نظيف. وقد يهمك التعرف على موعد مباراة منتخب سوريا ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 و القنوات الناقلة.

موعد مباراة عمان واستراليا اليوم في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

نقدم لكم في السطور التالية موعد مباراة عمان واستراليا في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022. والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر فبراير الجاري. حيث تنطلق صافرة المباراة هذه التوقيتات التالية. فيما يمكنك أيضًا الاطلاع على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان في تصفيات كأس العالم و القنوات الناقلة

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة عمان واستراليا اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 7:00 مساءً مصر في تمام الساعة 6:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 8:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 7:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 5:00 مساءً تونس في تمام الساعة 5:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 7:00 مساءً العراق في تمام الساعة 7:00 مساءً السودان في تمام الساعة 6:00 مساءً ليبيا في تمام الساعة 6:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 7:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة عمان واستراليا اليوم

القنوات الناقلة لمباراة عمان واستراليا اليوم في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022. سيتم عرضها عبر العديد من القنوات الرياضية التي تنقل المباريات بشكل غير مشفر. وهم كالتالي :

قنوات SSC السعودية الرياضية المجانية.

قناة أبو ظبي الرياضية.

قناة عمان الرياضية على البث الأرضي.

وفي غضون ذلك نستعرض معكم فيما يلي تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة عمان اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

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مباراة عمان ضد استراليا اليوم على قناة SSC الرياضية عربسات

التردد : 12418 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

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متابعة مباراة منتخب عمان اليوم على قناة أبو ظبي الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 4/3.

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تردد قناة عمان الرياضية لمتابعة مباراة عمان واستراليا