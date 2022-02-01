تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Egypt VS Cameroon خبر سار من وليد فرحاني

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عمر شويل - جدة يتسائل عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون القادمة وأيضا عن موعد المباراة، يستضيف ملعب أوليمبي مباراة مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات نصف النهائي للبطولة، وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون في الفترة بين 9 يناير وحتي 6 فبراير، ويشارك فيها 24 منتخب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية علي حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2021، ويمكنكم متابعة مباراة مصر في امم افريقيا عبر تنزيل تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1، والجدير بالذكر أنها قناة ذات تشفير إيرديتو 2 ويمكن استقبالها علي قمر يوتلسات وعربسات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون