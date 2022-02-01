نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Egypt VS Cameroon خبر سار من وليد فرحاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتسائل عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون القادمة وأيضا عن موعد المباراة، يستضيف ملعب أوليمبي مباراة مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات نصف النهائي للبطولة، وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون في الفترة بين 9 يناير وحتي 6 فبراير، ويشارك فيها 24 منتخب.
القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون
حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية علي حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2021، ويمكنكم متابعة مباراة مصر في امم افريقيا عبر تنزيل تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1، والجدير بالذكر أنها قناة ذات تشفير إيرديتو 2 ويمكن استقبالها علي قمر يوتلسات وعربسات.
تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون
|القمر الصناعي
|التردد
|تصحيح الخطأ
|يوتلسات
|12604 H
|DVB-S2 8PSK 2/3
|عربسات
|11585 V
|DVB-S2 8PSK 2/3
تردد قناة الجزائرية الارضية
أعلن المعلق وليد فرحاني أن مباراة مصر والكاميرون ستذاع علي التلفزيون الجزائري بالاستوديو التحليلي لللقاء المرتقب بين الفريقين، ويمكنكم تنزيل تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر إدخال بيانات القناة التالية:
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 11680 H.
- الترميز: 27500.
ويمكنكم التعرف علي طريقة فتح قناة الجزائرية الأرضية عبر موقعنا ثقفني.
موعد مباراة مصر والكاميرون
تتجه أنظار مشجعي المنتخب المصري صوب ملعب أوليمبي يوم الخميس 3 فبراير 2022، وتنطلق صافرة الحكم معلنةً بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءَ بتوقيت المملكة العربية السعودية.
تاريخ مواجهات مصر والكاميرون
تواجه المنتخب المصري مع المنتخب الكاميروني في 27 مباراة، فاز منتخب مصر في 15 منها، وتعادل في 6 وإنهزم في 6 مباريات، وقد سجل الفراعنة 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً، أما مواجهات كأس أمم إفريقيا مصر ضد الكاميرون كانت لـ13 مباراة، فاز الفراعنة في 7 مباريات منهم.
حكم مباراة مصر والكاميرون
كشفت العديد من المصادر عن وجود خلاف كبير في الكاف حول تعيين حكم مباراة مصر والكاميرون، وقد قال “ميدو” في أحد اللقاءات علي قناة المحور “الحكم الجامبي باكاري جاساما هو الأقرب لقيادة مباراة مصر والكاميرون المُقبلة”، كما ذكر أن من ضمن المُقترحات إسناد إدارة مباراة مصر ضد الكاميرون إلي طاقم تحكيمي بالـ VAR، ولكن حتي هذه اللحظة لم يتم الاستقرار علي حكم مباراة نصف النهائي بين مصر والكاميرون.