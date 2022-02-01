نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجولة الثامنة” توقيت مباراة منتخب السعودية واليابان اليوم 1-2-2022 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والتشكيل المتوقع عبر تردد قناه SSC7 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد المنتخب السعودي في هذه الأثناء لخوض مباراة قوية تجمع بينه وبين نظيره منتخب اليابان صاحب المركز الثاني والمنافس الأقرب في المجموعة الثانية، وذلك ضمن الجولة الثامنة من منافسات تصفيات قارة اسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر هذه النسخة القوية في شهر نوفمبر وتستمر حتى شهر ديسمبر، وهي المباراة التي ينتظر متابعتها عدد كبير من عشاق كرة القدم في القارة الصفراء بشكل عام، وإليكم من خلال هذا المقال موعد مباراة السعودية واليابان اليوم في تصفيات كأس العالم عن قارة اسيا 2022، والتشكيل المتوقع للمباراة اليوم.

مباراة السعودية واليابان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب السعودي اليوم ضيفا على نظيره الياباني في مواجهة الجولة الثامنة من منافسات تصفيات قارة اسيا المؤهلة مباشرة لبطولة كأس العالم 2022، حيث يبدأ منتخب السعودية هذه المباراة وهو متصدر المجموعة الثانية وصاحب المركز الاول برصيد 19 نقطة، وذلك بعدما قدم منتخب السعودية أداء مميز خلال المباريات الماضية وتمكن من تحقيق الفوز في ست مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ولم يتعرض للهزيمة مطلقا، فيما يحتل منتخب اليابان المضيف لهذه المباراة المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

موعد مواجهة السعودية واليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم

ومن المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة بين السعودية واليابان في تصفيات قارة اسيا المؤهلة لكأس العالم ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الاول من شهر فبراير 2022، على أن تنطلق احداث المباراة مباشرة في تمام الساعة 12:14 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 1:14 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة SSC السعودية الرياضية.

تردد قناه SSC7 الناقله لمباراه السعوديه واليابان اليوم

القمر: Nilesat

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام اليابان اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب السعودية مباراته القوية اليوم ضد منتخب اليابان

في منافسات الجولة الثامنة بتشكيل على النحو التالي.