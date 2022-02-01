القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022

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عمر شويل - جدة يهتم كثيرٌ من عُشّاق متابعة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في الجولة الثّامنة من الدور الثّالث بتصفيات كأس العالم 2022م، خصوصًا أن هذا اللقاء له أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الأخضر الذي يقربه من الصعود للمونديال، ومن المُقرر أن تنطلق مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة الواحد والربع ظهراً وفق توقيت المملكة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022

وننشر القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمن في المملكة، الذين يتابعون مباريات المنتخب السعودي في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال قطر، وذلك على النحو التالي:

يمكن مشاهدة المباراة قنوات SSC التي أطلقت لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

كما تذاع المباراة بين الفريقين السعودي والياباني على القناة السابعة SSC7.

ومن الممكن متابعتها عبر الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر.

يمكن، أيضًا، مشاهدة المباراة على شاهد.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الفريقين السعودي والياباني

ويمكن مشاهدة مباراة المنتخبين السعودي والياباني في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر، بعد تحميل قناة SSC عبر القمر الصناعي عرب سات، من خلال التردد الخاص بها، وهو:

التردد الخاص بقناة SSC على القمر الصناعي عرب سات 11747 أو 12418 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات آسيا 2022

وفيما يتعلق بموعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات آسيا 2022م، فيأتي على النحو التالي:

تحل المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، على ملعب سيتاما 2002 في اليابان.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 13:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تنطلق المباراة في تمام الساعة 12:10 بتوقيت القاهرة.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة بـ19 نقطة.

أمّا المنتخب اليابان فيأتي في الوصافة برصيد 15 نقطة.

وفي حال فوز المنتخب الأخضر على منافسه اليبابان يتأهل رسميًّا إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخه بعد تأهله من قبل في نسخ البطولة في أعوام 1994و1998و2002 و2006 و 2018، وإذا فاز المنتخب السعودي يصل رصيده إلى 22 نقطة، بينما يظل رصيد اليابان عند 15 نقطة، وبالتالي يستحيل اللحاق بالمنتخب السعودي في نهاية التصفيات.