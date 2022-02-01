نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية واليابان القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان تصفيات كأس العالم في المقال التالي
يبحث عدد كبير من جماهير كرة القدم العربية عن موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة للمباراة على محرك البحث “جوجل” ضمن منافسات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا، وينتظر الجمهور السعودي هذه المباراة بفارغ الصبر حيث من المرتقب أن تكون مباراة قوية وممتعة، ومن الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتمتع بصدارة المجموعة برصيد 19 نقطة بينما يحل المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 15 نقطة ويأتي في المركز الثالث المنتخب الإسترالي برصيد 14 نقطة وفي المركز الرابع المنتخب العماني برصيد 7 نقاط ثم المنتخب الصيني ب 5 نقاط وأخيراً منتخب فيتنام بلا نقاط، وقد فاز منتخب السعودية في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة حتى الآن متفوقاً على كل المنتخبات الأخرى مما يعزز من فرصته للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة للمباراة كما وضحنا لكم القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان، فتابعونا.
موعد مباراة السعودية واليابان
يلتقي منتخب السعودية مع نظيره المنتخب الياباني ضمن منافسات تصفيات كأس العالم اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022م في تمام الساعة الواحدة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسنقدم لكم بطاقة تفصيلية للمباراة خلال المقالة، ونتمنى لكم مشاهدة مباراة قوية وممتعة.
القنوات الناقلة للمباراة
نوضح لكم بطاقة تفصيلية لمباراة السعودية واليابان ضمن منافسات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا كالتالي:
|المباراة
|السعودية واليابان
|البطولة
|تصفيات كأس العالم
|الموعد والتوقيت
|في تمام الساعة 1:15م بتوقيت السعودية وقطر
و 2:15م بتوقيت الإمارات وعمان
و 12:15 بتوقيت مصر
و11:15 بتوقيت المغرب
|الملعب
|ملعب سايتاما
|القنوات الناقلة
|شبكة قنوات SSC السعودية “SSC7”
تشكيل المنتخب السعودي المتوقع
من المتوقع أن يلعب المنتخب السعودي المباراة بالتشكيلة التالية:
في حراسة المرمى محمد العويس، وفي الدفاع كلاً من ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، علي البليهي، محمد البريك، وفي الوسط كلاً من سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، وفي الهجوم فهد المولد، فراس البريكان
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