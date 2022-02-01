رسميا “الكاف” يعلن عن أسماء حكام مبارايات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا … و حكم مألوف يدير مباراة مصر و الكاميرون

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محمد سياف - ابو ظبي - مع قرابة إنتهاء العرس الكروي الأفريقي و وصول المنتخب المصري للمربع الذهبي و ملاقاه المنتخب الكاميروني المنظم للبطولة، أعلنت لجنة الحكام للإتحاد الأفريقي “الكاف” عن أسماء الحكام المعينين لإدارة مبارايات النصف النهائي للبطولة الأفريقية، وسوف نتعرف على الحكام المعينه لإدراة مباراة مصر و الكاميرون و على الجهة الأخرى مباراة السنغال و بوركينا فاسو.
أعلن الكاف عن الحكم الجامبي “بكاري جاساما” ويعتبر الحكم بكاري مألوفا للجماهير المصرية حيث أدار مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017 بين الأهلي المصري و الوداد المغربي و الذي إنتهى بتتويج الفريق المغربي باللقب، وأدار أيضا مباراة بين منتخب الفراعنة و المنتخب الكونغولي في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2017 والتي إنتهت بفوز المنتخب المصري و تأهله لكأس العالم “روسيا 2018”.
و يعاونه كلا من الحكم الأنجولى “جيرسون سانتوس” كمساعد أول بينما يعاونه الحكم الموزمبيقي “ارسينيو شادريك” كمساعد ثاني و حكم رابع “سليمان أمل الدين” من دولة جزر القمر،بينما تم تعيين الحكم التونسي “هيثم قيراط” و الجزائري “لحلو بن إبراهيم” في إدارة غرفة الـ VAR .
حكام مباراة السنغال و بوركينا فاسو :
أما بالنسبة لمباراة النصف النهائي الأخرى بين المنتخب السنغالي و المنتخب البوركيني فقد تم تعيين الحكم الأثيوبي “باملاك تيسيما”، و الذي بدوره قد أدار سابقا مباراة نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بين نادي الزمالك المصري و نادي نهضة بركان المغربي و التي إنتهت بتتويج الفريق الأبيض بالبطولة لأول مرة في تاريخه.
و يعاونه كلا من الحكم السوداني “إبراهيم عبد الله” و الحكم الكيني “جيلبرت شيريوت” كمساعد أول و ثان والحكم الكيني “بيتر واويرو” كحكم رابع، بينما يتولى إدارة غرفة الـ VAR طاقم تحكيم من دولة المغرب بقيادة الحكم “رضوان جيد” ويعاونه كلا من “بشرى كربوبي” و “فتحية جرمومي” .
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