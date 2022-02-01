نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة سلطنة عمان واستراليا في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وتاريخ المواجهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد منتخب عمان لمواجهة منتخب استراليا في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقامة في قطر، حيث يلتقي المنتخب العماني نظيره الاسترالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأسيوية لكاس العالم على ملعب مجمع السلطان قابوس بعاصمة سلطنة عمان مسقط، ما جعلنا نرصد نتيجة مباراة عمان واستراليا لحظة بلحظة والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة عمان واستراليا

ويدخل المنتخب الاسترالي المباراة على أمل الفوز بالمباراة لتعزيز الفارق بينه وبين المنتخب الياباني لنقطة واحدة، حيث يمتلك الأول 14 نقطة، وفي حالة الفوز يصبح الفارق بينه وبين الوصيف لنقطة واحدة، الذي يمتلك 18 بعد فوزه اليوم على الأخضر السعودي.

وشهدت أخر مباراة جمعت بين منتخب عمان واستراليا في الدور الأول في العاصمة القطرية الدوحة هزيمة المنتخب العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة عمان وأستراليا

وتنطلق مباراة سلطنة عمان واستراليا اليوم الثلاثاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

والسابعة مساء بتوقيت السعودية والكويت.

والساعة 4 مساء بتوقيت لندن.

أما بتوقيت سيدني أستراليا فتنطلق المباراة الساعة 3 بعد منتصف الليل.

ترتيب مجموعة عمان واستراليا في التصفيات الأسيوية

يحتل المنتخب العماني المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الثامنة برصيد 7 نقاط في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 19 نقطة.

وفي مركز الوصافة يحتل اليابان المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

وتحتل أستراليا في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

و يقع منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

ويأتي المنتخب الصيني في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويتذيل منتخب فيتنام ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وأستراليا

قناة عمان الرياضية الأرضية

ssc داخل السعودية،

أبوظبي الرياضية داخل الإمارات،

الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب

تاريخ مواجهات عمان واستراليا

وعن تاريخ المواجهات بين منتخبي سلطنة عمان واستراليا قبل الجولة الثامنة من المجموعة الثانية في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 فسبق وتواجه الفريقين في 10 مباريات.