تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2022

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عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون والتي يهتم الكثيرين، الذين يرغبون في مشاهدة مباراة مصر والكاميرون، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث تقوم شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، بنقل مباراة مصر والكاميرون، حصرياً عبر قنواتها، وسيكون هناك عدد من المحللين المميزين، هناك أيضا بعض القنوات المجانية، التي ستنقل حصرياً مباراة نصف نهائي كأس افريقيا لكرة القدم.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

يبحث الملايين من عشاق كرة القدم ومتابعي كأس الأمم الأفريقية في مصر وعبر الوطن العربي عن تردد القنوات المفتوحة التي ستقوم ببث مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، لذا يمكنهم مشاهدته مجانًا على النايل سات، وهناك عدد من القنوات التي تبث الحدث بين مصر والكاميرون ومنها القناة الجزائرية التي حصلت رسميا على حقوق بث المباراة .

تردد القناة الجزائرية الناقلة ل مباراة مصر والكاميرون:

القمر الصناعي:المصري النايل سات

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد تيلي تشاد الناقلة لمباراة مصر والكاميرون:

القمر الصناعي: النايلسات

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

تقام يوم الخميس القادم مباراة مصر والكاميرون في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الامم الافريقية، حيث تذاع المباراة في الأوقات التالية:

في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض والدوحة

في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس

كيف تأهل منتخبي مصر والكاميرون إلى نصف نهائي أمم إفريقيا؟

تأهل منتخب مصر الي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق فوز صعب على المنتخب المغربي بهدفين لواحد فيما تأهلت الكاميرون بفوزها على غامبيا بهدفين دون رد، وسيتقابل المنتخبان يوم الخميس المقبل في قبل النهائي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكاميرون

يلعب في حراسة المرمى: محمد صبحي

بينما يلعب في خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي الونش، عمر كمال

ويلعب في خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.