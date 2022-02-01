نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال السعودي القادمة في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الهلال السعودي القادمة في كأس العالم للأندية والمقامة في الإمارات، حيث يستعد الهلال السعودي للمباراة الأولى له في كأس العالم للأندية، ويلاقي الهلال السعودي الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري بطل تاهيتي وسط ترقب الهلال للفريق الذي يواجهه في الجولة الأولى بكأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال السعودي القادمة في كأس العالم للأندية

تم تحديد موعد مباراة الهلال السعودي القادمة في كأس العالم للأندية:

الأحد 6 فبراير 2022 …. 5/7/1443 هجريا …. الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

من المرتقب إقامة مباراة الهلال السعودي القادمة على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في واحدة من المباريات القوية للهلال السعودي، ويسعى الهلال السعودي لوضع بصمة له في كأس العالم للأندية بالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي

من المرتقب أن تنقل قنوات SSC7 وكذلك Abu Dhabi Sports Asia 1 مباراة الهلال السعودي والفائز من مباراة الجزايرة الإماراتي وبيري من تاهيتي في مباراة قوية للهلال السعودي.

يذكر أن الهلال السعودي واحدا من الأندية الأكثر فوزا في السعودية خاصة وأن الهلال السعودي له 17 لقب في الدوري ونحو 33 فوز بالكأس.

قائمة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

أعلن المدير الفني للهلال السعودي، ليوناردو جارديم عن قائمة الهلال السعودي المشارك في كأس العالم للأندية والمقامة في الإمارات في الفترة بين الثالث وحتى الثاني عشر من فبراير.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف ومحمد العويس وعبد الله الجدعاني وأحمد أل حبيع.

الدفاع: علي أل بلييهي ومحمد جحفلي ويانغ هيون سو وياسر الشهراني ومحمد البريكل وعبد الرحمن العبيد ومتعب المفرج وحمد اليامي وسعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج ومصعب الجوير وميشايل ديلجادو وأندري كاريلو وسالم الدوسري وعبد الله عطيق وجوستافو كويلار ومحمد كنو وعبد الإله المالكي وماثيوس بيريرا.

خط الهجوم: صالح الشهراني وعبد الله الحمدان وعبد الله رديف وموسى ماريجا وأوديون إيجالو.

ترقب نتيجة مباراة الهلال الأولي في كأس العالم للأندية

تترقب الجماهير السعودية نتيجة مباراة الهلال الأولى له في كأس العالم للأندية خاصة في ظل سعي الهلال السعودي للفوز في المباراة الأولى له من أجل المضي قدما في كأس العالم للأندية والبحث عن ميدالية تاريخية للهلال السعودي.