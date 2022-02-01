انت الان تتابع تفاصيل خبر المنتخب السعودي يفشل في حسم الصعود لكأس العالم مبكرا بالهزيمة من اليابان 2/0 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فشل المنتخب السعودي لكرة القدم في تحقيق نتيجة إيجابية، وتعرض للهزيمة من المنتخب الياباني بنتيجة 2/0 في إطار منافسات تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم بدول قطر 202، وينتظر المنتخب السعودية هدية من شقيقه منتخب عمان اليوم، عندما يقابل المنتخب الإسترالي المنافس مع المنتخب السعودي والمنتخب الياباني، على بطاقتي التأهل المباشر لكأس العالم دون الدخول في حسابات معقدة.

موقف منتخب السعودية بعد الهزيمة من اليابان

وبعد تلك الهزيمة التي تلقاها المنتخب السعودي يظل في المركز الأول برصيد 19 نقطة من المشاركة في 8 مباريات، بعدما تمكن من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والهزيمة في مباراة واحدة، ويحتاج إلى الفوز في مباراة واحدة قادمة للتأهل المباشر لكأس العالم، وينتظر تعثر المنتخب الإسترالي المنافس المباشر في مباريات اليوم مع المنتخب العماني.

موقف منتخب اليابان بالمجموعة الثانية بعد الفوز على السعودية

أما على الجانب الآخر منتخب اليابان حقق فوزا هاما وفي توقيت مثالي، ليصل للنقطة 18 في المجموعة خلف المنتخب السعودي المتصدر، كان المنتخب اليابان قد لعب 8 مباريات حتى الآن، تمكن من الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 0 مباراة، وتلقي هزيمتين فقط، وبعد هذا الفوز يقترب من التأهل المباشر لكأس العالم بقطر بشكل مباشر.

تشكيل المنتخب السعودي اليوم في مباراة اليابان

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي –عبدالإله العمري – سلطان الغنام

خط الوسط: محمد كنو ــ عبدالإله المالكي ــ سامي النجعي

خط الهجوم: فهد المولد ــ سالم الدوسري ــ فراس البريكان

تشكيل المنتخب الياباني اليوم في مباراة السعودية