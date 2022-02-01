تعرف على طاقم تحكيم المباراة المصيرية فى نصف نهائي أمم أفريقيا بين مصر والكاميرون الخميس

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محمد سياف - ابو ظبي - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” مهمة التحكيم للمباراة المرتقبة بين منتخب مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها دولة الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل إلى الحكم الجامبي بكاري جاسما وسط تخوف من الجانب المصري في إنحياز لأصحاب الأرض منتخب الكاميرون.

بكاري جاساما حكما لقمة مصر والكاميرون الخميس المقبل

عاني المنتخب المصري كثيرا خلال المواجهة الأخيرة أمام منتخب المغرب من الحكم السنغالي نداي بعد قرارات عكسية كثيرة على الجانب المصري.

وفي ظل تخوف كبير أسندت لجنة الحكام بالإتحاد الإفريقية إلى بكارى جاساما بعد سلسلة من المناقشات التي دارت في لجنة الحكام بالكاف، وقام جاساما بالتحكيم للمنتخب المصري في 6 مناسبات سابقة، فازت مصر في 3 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والهزيمة في مباراتين آخرهم الهزيمة من المنتخب النيجيري في افتتاح مباريات مصر بالمجموعة الرابعة خلال تلك البطولة.

طاقم التحكيم بالكامل وحكم الفار

بالإضافة إلى الحكم الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة، يعاونه كلا من المساعد الأول جيرسون دوس سانتوس من جامبيا، والمساعد الثاني أرسنيو شادريك من موزمبيق، والحكم الرابع سليمان أمل الدين من جزر القمر، فيما أسندت لجنة التحكيم بالكاف مهمة حكم الفار الرئيسي إلى الحكم التونسي ” هيثم قيراط “.

مصر والكاميرون الخميس المقبل 3 فبراير نصف نهائي أمم أفريقيا

وفي مواجهه من العيار الثقيل يلتقي منتخبي مصر مع الكاميرون منظمة البطولة في نصف النهائي الثاني يوم الخميس المقبل 3 فبراير، وتواجه السنغال منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي الثاني غدا الأربعاء 2 فبراير، والفائز من المواجهة الأولي يلتقي في النهائي يوم الأحد 6 فبراير 2022.