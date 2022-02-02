انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة السنغال و بوركينا فاسو في منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 …والقنوات الناقلة للمباراة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد مبارايات مثيرة و مشوقة في بطولة كأس أمم أفريقيا تبقت فقط أربع منتخبات للمنافسة على إعتلاء عرش القارة الأفريقية، مع وجود المنتخب المصري ممثلا عن العرب مع ثلاثة منتخبات أفريقية أخرى.

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و في المباراة الأولى من نصف نهائي البطولة يتنافس المنتخب السنغالي مع نظيره منتخب بوركينا فاسو لحجز مقعد في المباراة النهائية، حيث يأمل كلا المنتخبان المنافسة على لقب البطولة حيث لم يحقق أي منهما لقب بطولة كأس أمم أفريقيا من قبل.

ونعرض لكم موعد مباراة المنتخب السنغالي مع نظيره المنتخب البوركيني في إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا “الكاميرون 2021”.

تقام مبارة نصف النهائي بين منتخبي السنغال و بوركينا فاسو في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة :

تذاع المباراة على قناة Bein sports Max HD1