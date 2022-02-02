موعد مباراة منتخب مصر و الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021… والقنوات الناقلة للمباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - مع تبقى القليل فقط لإنتهاء العرس الأفريقي الذي يقام كل عامين بين منتخبات القارة لتحديد المتربع على عرش القارة السمراء، تقام مباراة النصف النهائي بين منتخب الفراعنة المنتخب المصري الأكثر تتويجا بلقب البطولة و المنتخب الكاميروني منتخب البلد المنظم للبطولة هذه النسخة.
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سبق وأن تلاقي المنتخبان في العديد من المبارايات الهامة و الفاصلة آخرهم نهائي بطولة أمم أفريقيا عام 2017 حيث إنتهت بفوز المنتخب الكاميروني نتيجة هدفين مقابل هدف لمنتخب مصر و توج بلقب البطولة لتلك النسخة، ونعرض لكم موعد مباراة منتخب مصر و الكاميرون في نصف نهائي أمم افريقيا 2021.
تقام مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بين منتخبي مصر و الكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، يوم الخميس الثالث من فبراير 2022.
القنوات الناقلة للمباراة :
تذاع المباراة على قناة Bein sports max HD 1.
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